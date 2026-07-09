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A Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornáján közreadott, videófelvételrõl készített képen füst száll fel az ukrán dróntámadást szenvedett tuapszei olajfinomítóból 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornája/Venyiamin Kondratyev

Új világ, Oroszország benzint importál és betiltotta a dízel kivitelét

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Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját – jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. Az ukrán dróncsapások sikeresen rongálják az orosz üzemanyag-ellátást. Benzint is kell importálniuk. Vlagyimir Putyin szerint ezek a nehézségek „ideiglenes jellegűek”.

„Ma tilalmat vezettünk be a dízelolaj exportjára, ami lehetővé teszi a szállítások fokozását a belső piacra” – ismertette az intézkedést Alekszandr Novak a hvg.hu összefoglalója szerint. Szerdán az orosz kormány közölte, hogy a dízelüzemanyag-gyártókra is kiterjesztette az ideiglenes exporttilalmat; ez a döntés azonban nem érinti a kormányközi megállapodások keretében történő szállításokat. Ezt megelőzően Oroszországban a nem termelők számára volt érvényben a dízelüzemanyagra vonatkozó exporttilalom. Így mostantól az Orosz Föderációban teljes körű exporttilalom lépett életbe a dízel tekintetében minden piaci szereplő számára.

Az orosz miniszterelnök-helyettes a kabinet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott ülésén kijelentette, hogy sikerült részben stabilizálni az üzemanyagpiacon kialakult – továbbra is nehéz – helyzetet.

Novak szerint az energetikai létesítmények ellen elkövetett „terrortámadások” miatt néhány finomító megrongálódott, és a benzin termelését vissza kellett fogni. Az energetikai szektorért felelős miniszterelnök-helyettes beszámolt a kabinet által hozott további intézkedésekről is.

Oroszország ebben a hónapban megkezdi az üzemanyagok importját is a helyzet enyhítése érdekében.

A saját termelést azzal kívánják stabilizálni, hogy a finomítók a tervezett karbantartási munkákat későbbi időpontra halasztják. Emellett fokozzák az alacsonyabb minőségű üzemanyagok gyártását is.

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Kezdőlap    Külföld    Új világ, Oroszország benzint importál és betiltotta a dízel kivitelét

oroszország

dízelolaj

ukrajnai háború

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