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Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, és Abraham Lincoln volt amerikai elnökök Rushmore-hegyi emlékmûvénél a dél-dakotai Keystone-ban 2026. július 3-án, a függetlenség napja elõestéjén.
Nyitókép: Alex Brandon

Donald Trump nem tud betelni az országával

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök a függetlenség napján, szombaton az időjárás által megzavart évfordulós beszédében az Egyesült Államokat dicsőítve úgy vélekedett, "az az emberiség történelmének remekműve", egyben megismételte támadásait politikai ellenfelei ellen, akiket "kommunistáknak" nevezett.

A 250 évvel ezelőtti eseményre emlékezve Donald Trump hazafias beszédében tisztelettel adózott a számos háborús veterán előtt.

"Ez a zászló a legkülönlegesebb, a legkivételesebb, a leghihetetlenebb nemzet zászlaja, amely valaha is létezett a Földön" - mondta, miközben "a szabadság földjeként" jellemezte az Egyesült Államokat.

Jönnek a kommunisták?

A republikánus elnök utalt a "kommunista fenyegetésre", amelyet szerinte a demokratikus ellenzék jelent, miután a párt baloldali szárnyának jelöltjei sorozatos győzelmet arattak az előválasztásokon, és közelednek a november eleji, döntő fontosságú félidős választások.

"Katonáink nem azért harcoltak a világ különböző csataterein, hogy ez a szörnyű fenyegetés itt, Amerikában újra felbukkanjon" - mondta.

"Nem fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen"

- tette hozzá.

Donald Trump beszéde, amely épp éjfél előtt ért véget, másfél órával elhalasztódott, miután a fővárosban, Washington központjában található National Mall nemzeti parkot ki kellett üríteni egy vihar miatt.

Korábban az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalán kiemelte, hogy bármi történjék is, megtartja a beszédét.

"Nem hagyom, hogy egy kis eső elrontsa a 250. évfordulónkat" - írta, a világ legnagyobb tűzijátékát ígérve: 850 ezer rakétát 40 perc alatt.

Az Egyesült Államokban a függetlenség napján az 1776. július 4-én elfogadott amerikai Függetlenségi Nyilatkozatot ünneplik, amikor a 13 amerikai gyarmat kinyilvánította elszakadását Nagy-Britanniától.

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