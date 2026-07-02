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Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Több mint egy tucat rendőrt sebesített meg egy őrjöngő férfi – videó

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A berlini ámokfutó gyerekeket fenyegetett, rendőrökre támadt, rendőrautókban okozott kárt. Nem használt ellene se a paprikaspray, se a gumibot.

Tizenhárom rendőr sérült meg Berlin Prenzlauer Berg városrészében, miután egy félmeztelen férfi őrjöngeni kezdett az utcán, és többek között gyerekeket is fenyegetett – írja a Die Welt híradása nyomán az Index.

A német sajtó, illetve a videók tanúsága szerint a 38 éves férfi már csak egy fürdőnadrágot viselt, mire a rendőrök a helyszínre érkeztek.

A beszámolók szerint a férfi előbb egy rendőrnő felé indult ökölbe szorított kézzel, majd fejjel betörte egy rendőrautó hátsó ablakát, később pedig arcon ütött egy rendőrt, akinek megsérült az orra. Ezután felugrott egy másik rendőrautó tetejére.

A járőrök paprikaspray-t és gumibotot is bevetettek ellene, végül azonban csak akkor tudták elfogni, mikor elektromos sokkolóval fenyegették. A férfit végül pszichiátriára szállították.

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Kezdőlap    Külföld    Több mint egy tucat rendőrt sebesített meg egy őrjöngő férfi – videó

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