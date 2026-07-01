Újra kellenek az emberi mérnökök, csődöt mondott az AI

A Ford visszavett több mint 300 elbocsátott mérnököt, miután a mesterséges intelligencia nem tudott felnőni a feladathoz, így szükség volt az emberi képességekre és tapasztalatra – írja a hvg.hu a BBC alapján.

Az amerikai autógyártó több területen is alkalmazni kezdte az AI-t, például a minőségellenőrzésben – de ez nem bizonyult sikeres akciónak. Végül

vissza kellett venniük több száz rutinos, korábban kirúgott minőségellenőrt, hogy pótolják velük az AI-alapú, automatizált rendszerek hiányosságait.

„Az AI egy fantasztikus eszköz, de csak annyira jó, amennyire az adatok, amelyekkel betanítják azt” – nyilatkozta Charles Poon, a Ford járműhardver-fejlesztésért felelős alelnök a Bloomberg szerint.