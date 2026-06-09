Lezuhant egy amerikai helikopter Iránnál

Donlad Trump azt mondta: "senki sem sérült meg". Hozzátette, hogy a kormány kedden jelentést fog kiadni az ügyben történtekről.

A New York Times című amerikai lap hétfőn késő este arról számolt be, hogy hétfőn az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant le a Hormuzi-szoros közelében, és a két pilótát biztonságban kimentették.

A U.S. Army AH-64E “Apache” Attack Helicopter went down near the Strait of Hormuz on Monday, and both of the two crewmembers were safely rescued, with it not immediately clear if the helicopter was shot down by Iran, two people briefed on the incident tell The New York Times. pic.twitter.com/nhpjNpuRle — OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2026

A lapértesülés szerint egyelőre nem világos, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte-e le, műszaki meghibásodás történt-e, vagy valamilyen más probléma merült fel.