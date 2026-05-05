Infostart.hu
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Máris a közepesen rossz forgatókönyvben vagyunk – mutatjuk, mi várható a Hormuzi-szoros ügye miatt

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője arra figyelmeztetett hétfőn, hogy az infláció már emelkedik és a globális gazdaság „sokkal rosszabb kimenetellel” nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordónként 125 dollár körüli szintre nő.

Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója azt mondta, hogy a szervezet által az idei és a jövő évi globális GDP várható alakulásával kapcsolatban kidolgozott három forgatókönyv közül már benne is vagyunk a középső, „kedvezőtlen” változatban, azaz a konfliktus elhúzódik, a hordónkénti olajár 100 dollár fölötti, miközben gyorsul az infláció.

Áprilisban az IMF három forgatókönyvet tett közzé a globális GDP idei és jövő évi várható növekedéséről: egy fő „referencia-előrejelzést”, egy középső „kedvezőtlen” forgatókönyvet és egy sokkal rosszabb "súlyos forgatókönyvet".

A „kedvezőtlen” forgatókönyv szerint a globális növekedés idén 2,5 százalékra lassulna, míg az infláció 5,4 százalékra emelkedne. A „referencia-forgatókönyv”, amely egy rövid ideig tartó konfliktust feltételez, 3,1 százalékos növekedést és 4,4 százalékos inflációt vetít előre. A „súlyos” forgatókönyv előrejelzése szerint a globális növekedés mindössze 2 százalék lenne, az infláció pedig elérné az 5,8 százalékot.

Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
Mi a legnagyobb különbség a brit és a magyar hitelpiac között? - Nem az ügyfél

Szabályozási konvergencia, részleges piaci felzárkózás, valamint az adatvagyon mélyülése és bővülése (a „képfelbontás növelése”) határozhatja meg a régiónk és benne Magyarország hitelpiacának a jövőjét a következő években – vélte előadásában Mikola Gergely a Provident anyacégének, az IPF Plc.-nek a globális vállalati és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján.

Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?

Júniustól felfüggesztené a vendégmunkások behozatalát a Tisza-kormány, ám a friss adatok szerint több tízezer külföldi dolgozó tartja mozgásban a magyar gazdaság kulcságazatait.

Iran warns US against being 'dragged back into quagmire' after day of attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

2026. május 5. 09:17
Drónfelhőt indított Ukrajna, 17 orosz repülőtéren volt gond
2026. május 5. 08:23
Gáztüzelésű erőművet ad a német állam Ukrajnának, az AfD tiltakozik
