2026. április 24. péntek György
Mentõalakulat tagjai túlélõk után kutatnak egy izraeli légicsapásban találatot kapott épület romjai között a dél-libanoni kikötõvárosban, Szidónban 2026. április 8-án, egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok és Irán két hétre szóló tûzszünetet kötött. Az izraeli kormány bejelentette, hogy a tûzszünet nem vonatkozik Libanonra, és továbbra is csapásokat mérnek a Hezbollah libanoni síita szervezet támaszpontjaira.
Az amerikai elnök jelentette be, hogy Izrael nem lő

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet. Az amerikai elnök ezt azután közölte, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását. Az Ovális Irodában lezajlott megbeszélés „nagyon jól alakult, de gondolkodniuk kell a Hezbollahról. Alig várom, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadhassam Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt”.

Az Irán által támogatott Hezbollah csoport ellenezte a tárgyalásokat, és amióta Libanon és Izrael között a tűzszünet múlt pénteken életbe lépett, mindkét fél többször is megsértette a megállapodást.

A közelmúltban több évtized után először tárgyalt közvetlenül Libanon és Izrael, amelynek eredményeként megszületett a hétfőn lejáró tíznapos tűzszünet.

Elemző: átmeneti erősödés még lehet, de az év végére inkább gyengül majd a forint
Az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelentene a beruházások külső finanszírozásában, és az euró bevezetésének belengetése is erősíti a magyar fizetőeszközt – mondta az InfoRádióban Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank vezető elemzője szerint a 360-365 forintos euró-forint árfolyam nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal, csak átmeneti jelenségről van szó.
Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez
Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Betelt a pohár Donald Trumpnál: felüggeszthetik egy európai szövetséges ország NATO-tagságát

A Pentagon belső levelezésében olyan megtorlási lehetőségeket vázoltak fel azon amerikai szövetségesekkel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást Washingtonnak az Irán elleni háborúban. A tervek között szerepel Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése, valamint a Falkland-szigetekkel kapcsolatos brit igények felülvizsgálata is.

Rossz hírre ébredtek a magyarok: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka leple alatt

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

