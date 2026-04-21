Az orosz hadsereg most minden fronton támad, folytatódik a „biztonsági övezet” kialakítása

Az orosz hadsereg az ukrajnai háború minden frontján támad – jelentette ki Valerij Geraszimov vezérkari főnök, amikor kedden szemlét tartott a „különleges hadműveletben” harcoló déli csapatcsoportosításánál. Elmondta, hogy az orosz hadsereg az év eleje óta több mint 1700 négyzetkilométernyi területet és nyolcvan települést foglalt el, beleértve a „Luhanszki Népköztársaság” egészét. A hadseregtábornok szerint március folyamán 34 település és 700 négyzetkilométernyi terület került orosz ellenőrzés alá.

Beszámolója szerint a donyecki régióban folytatódik az offenzíva a Szlovjanszk-Kramatorszk-Kosztyantinivka erődített régió irányába. Itt áprilisban 7 település került az orosz fegyveres erők ellenőrzése alá, amelyek Szlovjanszkot mintegy 12, Kramatorszkot pedig 7 kilométerre közelítették meg, és harcok folynak Kriva Luka, Kosztyantinivka, Novodmitrivka és Illinyivka város birtoklásáért.

A vezérkari főnök azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg felszámolta az Oszkil folyó keleti partján bekerített ukrán fegyveres erőket, elfoglalta Liman város 70 százalékát, és utcai harcokat vív Borova, Szvjatohirszk, Sztudenok és Sztarji Karavan településen. Folytatódik a „biztonsági övezet” kialakítása Szumi, Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében.

Geraszimov szerint az ukrán parancsnokság, kudarcát leplezendő, információs kampányt folytat, azt állítva, hogy több négyzetkilométernyi területet visszaszerzett.

Ukrajna: elhárítottuk a rakéta- és dróncsapásokat, de vannak sérültek Az orosz hadsereg két rakétával és 143 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok több mint 80 százalékát elfogta, azonban a csapásokban sokan megsebesültek, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették ukrán katonai és helyhatósági források.



Az előzetes adatok szerint a légvédelem 116 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 17 helyszínen 22 drón célba talált, 7 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. Az ország északkeleti részén, az ukrán-orosz határ közelében fekvő Szumiban 15 ember megsebesült az éjszakai légicsapásokban – jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség. A Doneck megyei Szlovjanszkban három ember megsebesült, és egy oktatási intézmény megsemmisült.

Az orosz védelmi minisztérium kedd reggeli közleményében azt írta, hogy

a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 97 ukrán drónt lőtt le nyolc orosz régió és a Fekete-tenger felett.

A Rosztov megyében található Perszianovka állomáson „külső beavatkozás” következtében megrongálódott a vasúti felsővezeték, megakasztva a közlekedést.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy az elmúlt egy hét alatt tíz civil, köztük egy gyermek vesztette életét orosz területekre mért ukrán csapások következtében, 123-an pedig, köztük hét kiskorú, megsebesültek.

Apti Alaudinov vezérőrnagy, az orosz fegyveres erők katonapolitikai főcsoportfőnökségének helyettes vezetője, a Csecsenföldön felállított Ahmat különleges alakulat parancsnoka a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva hangot adott feltételezésének, hogy a háború kezdete óta elszenvedett emberveszteség megközelíti vagy már meghaladja a kétmilliót. Ezt arra alapozta, hogy Ukrajnában néhány hónappal ezelőtt kiszivárgott az az információ, miszerint akkorra már 1,7 millió ukrán katona vesztette életét.

(A nyitókép illusztráció: Kiégett autóroncsok Kijevben egy orosz rakéta- és dróntámadás után, 2026. április 16-án. Ukrán források szerint négy ember életét vesztette, ötvennégy megsebesült.)