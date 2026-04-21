2026. április 21. kedd Konrád
Kiégett autóroncsok Kijevben egy orosz rakéta- és dróntámadás után, 2026. április 16-án. Ukrán források szerint négy ember életét vesztette, ötvennégy megsebesült.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Az orosz hadsereg most minden fronton támad, folytatódik a „biztonsági övezet” kialakítása

Infostart / MTI

Valerij Geraszimov szerint az orosz hadsereg az év eleje óta több mint 1700 négyzetkilométernyi területet és nyolcvan települést foglalt el

Az orosz hadsereg az ukrajnai háború minden frontján támad – jelentette ki Valerij Geraszimov vezérkari főnök, amikor kedden szemlét tartott a „különleges hadműveletben” harcoló déli csapatcsoportosításánál. Elmondta, hogy az orosz hadsereg az év eleje óta több mint 1700 négyzetkilométernyi területet és nyolcvan települést foglalt el, beleértve a „Luhanszki Népköztársaság” egészét. A hadseregtábornok szerint március folyamán 34 település és 700 négyzetkilométernyi terület került orosz ellenőrzés alá.

Beszámolója szerint a donyecki régióban folytatódik az offenzíva a Szlovjanszk-Kramatorszk-Kosztyantinivka erődített régió irányába. Itt áprilisban 7 település került az orosz fegyveres erők ellenőrzése alá, amelyek Szlovjanszkot mintegy 12, Kramatorszkot pedig 7 kilométerre közelítették meg, és harcok folynak Kriva Luka, Kosztyantinivka, Novodmitrivka és Illinyivka város birtoklásáért.

A vezérkari főnök azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg felszámolta az Oszkil folyó keleti partján bekerített ukrán fegyveres erőket, elfoglalta Liman város 70 százalékát, és utcai harcokat vív Borova, Szvjatohirszk, Sztudenok és Sztarji Karavan településen. Folytatódik a „biztonsági övezet” kialakítása Szumi, Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében.

Geraszimov szerint az ukrán parancsnokság, kudarcát leplezendő, információs kampányt folytat, azt állítva, hogy több négyzetkilométernyi területet visszaszerzett.

Az orosz védelmi minisztérium kedd reggeli közleményében azt írta, hogy

  • a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 97 ukrán drónt lőtt le nyolc orosz régió és a Fekete-tenger felett.
  • A Rosztov megyében található Perszianovka állomáson „külső beavatkozás” következtében megrongálódott a vasúti felsővezeték, megakasztva a közlekedést.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy az elmúlt egy hét alatt tíz civil, köztük egy gyermek vesztette életét orosz területekre mért ukrán csapások következtében, 123-an pedig, köztük hét kiskorú, megsebesültek.

Apti Alaudinov vezérőrnagy, az orosz fegyveres erők katonapolitikai főcsoportfőnökségének helyettes vezetője, a Csecsenföldön felállított Ahmat különleges alakulat parancsnoka a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva hangot adott feltételezésének, hogy a háború kezdete óta elszenvedett emberveszteség megközelíti vagy már meghaladja a kétmilliót. Ezt arra alapozta, hogy Ukrajnában néhány hónappal ezelőtt kiszivárgott az az információ, miszerint akkorra már 1,7 millió ukrán katona vesztette életét.

(A nyitókép illusztráció: Kiégett autóroncsok Kijevben egy orosz rakéta- és dróntámadás után, 2026. április 16-án. Ukrán források szerint négy ember életét vesztette, ötvennégy megsebesült.)

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a szlovák kormányfővel, valamint a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal. A politikus ezt a Tisza párt parlamenti frakciójának alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón jelentette be. A készülő egyeztetések közül kiemelt jelentősége lehet a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetésnek.
Csúcsközelben a forint – merre tovább?

Csúcsközelben a forint – merre tovább?

A választás óta nagyot erősödött a forint, és a piac várhatóan a mai napon is árgus szemekkel követi majd a jövendőbeli Tisza-kormány gazdasági elképzeléseivel kapcsolatos információkat. Eközben a nemzetközi figyelem a Hormuzi-szorosra irányul, míg a régiónkban Romániában jöhetnek nagyobb mozgások, miután tegnap a legnagyobb kormánypárt megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől.

Tízmilliárdok sorsa a tét: csődbe ment a vidéki egyetem vagyonkezelő cége, felszámolás indult

Tízmilliárdok sorsa a tét: csődbe ment a vidéki egyetem vagyonkezelő cége, felszámolás indult

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványához kötődő HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. ellen.

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

