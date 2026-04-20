Ukrajna terrorcselekménynek tekinti a szombati túszejtést és lövöldözést

Mint arról az Infostart is beszámolt, fegyveres támadás és túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél szombaton, amiben többen meghaltak.

Ruslan Kravcsenko főügyész bejelentette, hogy terrorcselekményként kezelik a szombati lövöldözést – írja a CNN híradása nyomán a hvg.hu.

A főügyész szerint a támadó, akit a rendőrség az akció közben lelőtt, egy 58 éves, moszkvai születésű férfi volt, és egyelőre vizsgálják, mi lehetett az indítéka. Elmondta azt is, hogy a lakást, ahol az illető élt, a történtekkel nagyjából egy időben gyújtották fel.

A férfi Kijev Holoszijivszkij kerületében kezdett el lövöldözni az utcán, majd bevette magát egy üzletbe és elbarikádozta magát, túszaival együtt. A hatóságok szerint a férfi semmilyen követelést nem támasztott, és egy rendőrségi túsztárgyaló hiába próbálta felvenni vele a kapcsolatot, nem válaszolt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az eset minden részletét meg kell vizsgálni, a rendőrségnek már több elmélete is van. Hozzátette, a fegyveres támadó hosszú ideig élt Ukrajna keleti részén, Donyeck területén, és büntetett előéletű.

A támadás után olyan felvétel bukkant fel, amelyeken azt látni, hogy több rendőr is elmenekül a helyszínről a lövések hallatán. Ivan Vihivszkij országos rendőrfőnök szerint a videó miatt vizsgálat indult, és ennek idejére felfüggesztik az azon szereplőket. Jevhen Zsukov, az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője pedig bejelentette, hogy lemond tisztségéről a helyszínt elhagyó rendőrök „szakmaiatlan viselkedése” miatt.