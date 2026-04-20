ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.06
usd:
307.75
bux:
137898.23
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Pixabay

Ukrajna terrorcselekménynek tekinti a szombati túszejtést és lövöldözést

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A támadó nem volt hajlandó szóba állni a túsztárgyalóval, miután az utcán lövöldözött és elbarikádozta magát egy üzletben.

Mint arról az Infostart is beszámolt, fegyveres támadás és túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél szombaton, amiben többen meghaltak.

Ruslan Kravcsenko főügyész bejelentette, hogy terrorcselekményként kezelik a szombati lövöldözést – írja a CNN híradása nyomán a hvg.hu.

A főügyész szerint a támadó, akit a rendőrség az akció közben lelőtt, egy 58 éves, moszkvai születésű férfi volt, és egyelőre vizsgálják, mi lehetett az indítéka. Elmondta azt is, hogy a lakást, ahol az illető élt, a történtekkel nagyjából egy időben gyújtották fel.

A férfi Kijev Holoszijivszkij kerületében kezdett el lövöldözni az utcán, majd bevette magát egy üzletbe és elbarikádozta magát, túszaival együtt. A hatóságok szerint a férfi semmilyen követelést nem támasztott, és egy rendőrségi túsztárgyaló hiába próbálta felvenni vele a kapcsolatot, nem válaszolt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az eset minden részletét meg kell vizsgálni, a rendőrségnek már több elmélete is van. Hozzátette, a fegyveres támadó hosszú ideig élt Ukrajna keleti részén, Donyeck területén, és büntetett előéletű.

A támadás után olyan felvétel bukkant fel, amelyeken azt látni, hogy több rendőr is elmenekül a helyszínről a lövések hallatán. Ivan Vihivszkij országos rendőrfőnök szerint a videó miatt vizsgálat indult, és ennek idejére felfüggesztik az azon szereplőket. Jevhen Zsukov, az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője pedig bejelentette, hogy lemond tisztségéről a helyszínt elhagyó rendőrök „szakmaiatlan viselkedése” miatt.

ukrajna

terrorcselekmény

kijev

lövöldözés

áldozatok

túszejtés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Airbus nagy hatótávolságú csapásmérő platformmá fejleszti az A400M szállítógépet. A repülőgép a rakteréből indítható manőverező robotrepülőgépeket és rajokban bevethető drónokat egyaránt hordozhat majd. Ezzel a hagyományos harci repülőgépekre épülő csapásmérő kötelékek alternatívájává válhat - tudósított az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azoknak az ügyfeleknek, akiknél még mindig nem állt helyre a kapcsolat, a szolgáltató egy egyszerű lépést javasol.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 12:09
Bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter
2026. április 20. 11:57
Indonézia elköszön a dízelolajtól
×
×