Vérengzés Kijevben – válogatás nélkül lövöldözött a túszejtő, hat halott

Az ukrán biztonsági hatóságok az ügyben terrorcselekmény gyanújával kezdtek vizsgálatot.

A férfi az utcán kezdett el lőni az emberekre, majd túszokat ejtett és elbarikádozta magát egy közeli szupermarketben. A tájékoztatás szerint a rendőrség különleges alakulatai megrohamozták az áruházat, miután a túsztárgyaló 40 perces próbálkozás után sem tudott kapcsolatot teremteni a támadóval. A férfi a rendőrökre is rálőtt.

Volodimir Zelenszkij elnök elmondta, hogy a támadásban 14 ember megsebesült, köztük egy 12 éves fiú.

Négy áldozatot az utcán lőtt le a támadó, egy túsz a szupermarketben halt meg, egy súlyos sebesült pedig valamivel később a kórházban vesztette életét.

Zelenszkij elmondta azt is, hogy az elkövető büntetett előéletű volt. Mielőtt az utcán lövöldözni kezdett, felgyújtotta Kijevben a lakását, ahol a bejelentett lakcíme volt. Azt is tudni róla, hogy egy ideig a kelet-ukrajnai Donyeck megyében élt - tette hozzá az államfő.

A Telegramon megjelent beszámolók szerint a támadó vaktában kezdett lövöldözni az utcán az ukrán főváros déli részén.