2026. április 16. csütörtök
Atomfegyverek.
Nyitókép: Getty Images / zpagistock,

Az amerikai elnök szerint Irán kész lemondani az atomfegyverről

Infostart / MTI

Irán hajlandó lemondani az atomfegyverről, és „nagyon közel” van a megállapodás – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házból távozva újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy szükség esetén akár meghosszabíthatja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet is, ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint arra nem lesz szükség.

„Irán meg akar állapodni, és nagyon szépen halad az egyeztetés velük” – hangoztatta az elnök hozzátéve, hogy a másik fél ma már „olyan dolgokat is hajlandó megtenni, amit két hónapja még nem”, valamint megjegyezte, hogy „nagyon gyorsan” megtörténhet a további előrelépés.

Az elnök szerint akár a hétvégén lehet újabb személyes tárgyalási forduló, és kilátásba helyezte, hogy akár a pakisztáni fővárosba is ellátogat, amennyiben egy békemegállapodást Iszlámábádban írnának alá.

Donald Trump kifejtette, hogy Irán megváltozott hozzáállását az ország mostanra „sokkal ésszerűbb” vezetésének, valamint a tengeri blokád és az iráni katonai erők kiiktatása együttes hatásának tulajdonítja.

Az elnök a katolikus egyházfővel kirobbant vitával kapcsolatban úgy fogalmazott, „jogom van egyet nem érteni a pápával”, valamint fontosnak nevezte, hogy XIV. Leó „megértse”, Irán nem juthat nukleáris fegyver birtokába.

Az Egyesült Államok J.D. Vance alelnök vezette delegációja múlt szombaton mintegy 20 órán keresztül tárgyalt Iszlámábádban az iráni vezetés küldöttségével, de akkor egyezség nélkül álltak fel a tárgyalóasztaltól. Azóta az egyeztetések főként Pakisztán közvetítésével zajlanak, azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy második amerikai-iráni tárgyalási forduló.

Donald Trump annak a reményének is hangot adott, hogy a csütörtökön amerikai közvetítéssel megkötött 10 napos libanoni-izraeli tűzszünet lehetőséget ad egy békemegállapodásra a két szomszédos közel-keleti ország között.

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon. Orbán Viktor csütörtök este interjút adott.

Mi a magáncsőd? A magáncsőd eljárás feltételei, menete és minden fontos tudnivaló

Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

