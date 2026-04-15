Lövöldözést jelentettek egy középiskolából, többen meghaltak, sok a sebesült Törökországban

A sajtónak adott nyilatkozatában a kormányzó elmondta, hogy a lövöldözésben három diák és egy tanár vesztette életét, illetve azt is közölte, hogy az elkövető az iskola egyik tanulója volt, aki szintén a halálos áldozatok között van.

Hozzátette, hogy négy sebesült állapota súlyos.

Mint mondta, a 13-14 év körüli fiú az édesapjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerezett fegyvereket, amelyeket a hátizsákjába rejtve vitt be az intézménybe, majd egymás után két terembe is berontott, ahol válogatás nélkül tüzelni kezdett az ott lévőkre.

Az elkövető motivációja egyelőre ismeretlen.

Akin Gürlek igazságügyi miniszter az X-en bejelentette, hogy az ügyben nyomozás indult.

Alig egy nappal korábban egy másik lövöldözés is történt az ország keleti részén lévő Sanliurfa tartomány egyik iskolájában, ahol az elkövető, az intézmény volt diákja, végzett magával.