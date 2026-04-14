Új esély a megállapodásra az amerikai–iráni konfliktusban

Ismeretes, az Egyesült Államok és Irán nem tudott megállapodásra jutni a közel-keleti háború befejezéséről az iszlámábádi maratoni tárgyalások végén – jelentette be vasárnap J.D. Vance amerikai alelnök, miután saját szavai szerint „végső és a lehető legjobb ajánlatot” tette Iránnak. Az iráni küldöttség vezetője szerint az amerikai fél nem tudta elnyerni az iráni küldöttség bizalmát. A teheráni diplomácia szóvivője pedig azt hangoztatta: senki sem számított arra, hogy az Egyesült Államok és Irán már az első tárgyalási fordulóban megállapodásra jut.

A Reuters – négy, egymástól független forrásra hivatkozva – most azt írja, hogy az Egyesült Államok és Irán tárgyalódelegációi akár már a hét végén visszatérhetnek Iszlámábádba. „Még nincs végleges dátrum, de a delegációk péntektől vasárnapig szabadon hagyták a naptárukat” – nyilatkozta a londoni székhelyű hírügynökség egyik magas rangú iráni forrása.

A pakisztáni fővárosban tartott hétvégi találkozó, amelynek célja az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus rendezése volt, négy nappal a múlt keddi tűzszüneti bejelentés után törtétn. Ez volt az első közvetlen találkozó amerikai és iráni tisztségviselők között több mint egy évtizede, és a legmagasabb szintű egyeztetés az 1979-es iráni iszlám forradalom óta.

Két, a tárgyalásokat ismerő pakisztáni forrás azt közölte, Iszlámábád egyeztet a felekkel a következő forduló időzítéséről. „Felvettük a kapcsolatot Iránnal, és pozitív visszajelzést kaptunk arról, hogy nyitottak egy második tárgyalási fordulóra” – mondta egy magas rangú pakisztáni kormányzati tisztviselő a Reuters-nek. Ugyanakkro Pakisztán külügyminisztériuma, hadserege és a miniszterelnöki hivatal, illetve a Fehér Ház sem reagált hivatalosan az esetleges újabb egyeztetésre.