2026. április 14. kedd Tibor
Az amerikai-iráni béketárgyalások óriástranszparensét távolítják el munkások a tárgyalások helyszínéül szólgáló pakisztáni fõvárosban, Iszlámábádban 2026. április 12-én. A pakisztáni közvetítéssel április 10-11-én tartott elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult. Donald Trump amerikai elnök április 11-én közölte, hogy megkezdik az iráni blokád alatt levõ Hormuzi-szoros megtisztítását, ahol az amerikai erõk Trump szerint 28 iráni aknatelepítõ hajót semmisítettek meg a fegyveres konfliktus február 28-i kezdete óta.
Nyitókép: MTI/EPA/Szohail Sahzad

Új esély a megállapodásra az amerikai–iráni konfliktusban

A hétvégi egyeztetések eredménytelenül zárultak, de újabb forduló jöhet Pakisztánban.

Ismeretes, az Egyesült Államok és Irán nem tudott megállapodásra jutni a közel-keleti háború befejezéséről az iszlámábádi maratoni tárgyalások végén – jelentette be vasárnap J.D. Vance amerikai alelnök, miután saját szavai szerint „végső és a lehető legjobb ajánlatot” tette Iránnak. Az iráni küldöttség vezetője szerint az amerikai fél nem tudta elnyerni az iráni küldöttség bizalmát. A teheráni diplomácia szóvivője pedig azt hangoztatta: senki sem számított arra, hogy az Egyesült Államok és Irán már az első tárgyalási fordulóban megállapodásra jut.

A Reuters – négy, egymástól független forrásra hivatkozva – most azt írja, hogy az Egyesült Államok és Irán tárgyalódelegációi akár már a hét végén visszatérhetnek Iszlámábádba. „Még nincs végleges dátrum, de a delegációk péntektől vasárnapig szabadon hagyták a naptárukat” – nyilatkozta a londoni székhelyű hírügynökség egyik magas rangú iráni forrása.

A pakisztáni fővárosban tartott hétvégi találkozó, amelynek célja az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus rendezése volt, négy nappal a múlt keddi tűzszüneti bejelentés után törtétn. Ez volt az első közvetlen találkozó amerikai és iráni tisztségviselők között több mint egy évtizede, és a legmagasabb szintű egyeztetés az 1979-es iráni iszlám forradalom óta.

Két, a tárgyalásokat ismerő pakisztáni forrás azt közölte, Iszlámábád egyeztet a felekkel a következő forduló időzítéséről. „Felvettük a kapcsolatot Iránnal, és pozitív visszajelzést kaptunk arról, hogy nyitottak egy második tárgyalási fordulóra” – mondta egy magas rangú pakisztáni kormányzati tisztviselő a Reuters-nek. Ugyanakkro Pakisztán külügyminisztériuma, hadserege és a miniszterelnöki hivatal, illetve a Fehér Ház sem reagált hivatalosan az esetleges újabb egyeztetésre.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Új korszak kezdődhet a szlovák–magyar viszonyban?

Világosak Brüsszel feltételei, hogy a Tisza-kormány hozzájuthasson a befagyasztott forrásokhoz

Andrej Babiš prágai látogatásra hívta Magyar Pétert

A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Kétharmados Tisza-győzelem és történelmi csúcs: itt az ideje Molba fektetni?

Száguld a Mol, a politikai fordulat és az iráni események valósággal szárnyat adtak a részvénynek, olyannyira, hogy itt van a történelmi csúcs a papírban. Ilyenkor jön a legfontosabb befektetői dilemma: még most kell felszállni a vonatra, vagy már túl késő? Elemzői eszközökkel, több nézőpontból vizsgáljuk meg, hogy maradt-e még érdemi felértékelődési potenciál a Molban.   A legizgalmasabb energiapiaci befektetésekről is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Megvan a kiskapu? Ezzel a trükkel mentheti meg Magyarország a befagyasztott ezermilliárdokat

Egy kellő felhatalmazással rendelkező kormány akár napok alatt elfogadtathatná a parlamenttel azokat a jogszabályokat, amelyeket Brüsszel a befagyasztott támogatások feloldásához kér.

US-sanctioned ships pass Strait of Hormuz as China calls Trump's blockade 'dangerous'

At least two ships have visited Iranian ports while two are linked to China. The US previously said it would stop vessels travelling to or from Iran.

