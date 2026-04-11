2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump: az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni

Infostart / MTI

Újabb Orbán Viktort támogató üzenetet tett közzé Donald Trump amerikai elnök.

Az amerikai kormány készen áll az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni, ahogyan a múltban az Egyesült Államok kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá – írta Donald Trump amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán.

Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében hozzátette: „izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre.”

Az amerikai elnök nemrég arról is külön üzenetet tett közzé, hogy támogatja Orbán Viktort a vasárnapi választásokon, és mindenkit arra biztat, hogy menjen, és szavazzon rá.

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Sulyok Tamás: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga

Már most látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Nem csak az országos támogatottság számít, a szavazatok földrajzi eloszlása is döntő lehet a 2026-os választáson

Vasárnap rendezik az országgyűlési választásokat Magyarországon, ennek apropóján pedig megnéztük, hogy hogyan működik a jelenlegi magyar választási rendszer és mennyiben változott 2022 óta.

Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol

Törökország mára a plasztikai sebészeti turizmus egyik globális központjává vált.

Artemis II crew 'happy and healthy' after completing historic mission to the Moon

Nasa hails a "textbook" splashdown in the Pacific Ocean after the four astronauts travelled further from Earth than any humans before.

2026. április 10. 21:35
Donald Trump újból megfenyegette Iránt
2026. április 10. 21:23
Kaiser Ferenc: Ukrajnában a béke nagyon messze van, még a tartós tűzszünet is távoli
