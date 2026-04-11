Donald Trump: az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni

Az amerikai kormány készen áll az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni, ahogyan a múltban az Egyesült Államok kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá – írta Donald Trump amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán.

Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében hozzátette: „izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre.”

Az amerikai elnök nemrég arról is külön üzenetet tett közzé, hogy támogatja Orbán Viktort a vasárnapi választásokon, és mindenkit arra biztat, hogy menjen, és szavazzon rá.