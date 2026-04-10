Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Donald Trump a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ért el. „Fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért” – tette hozzá.

„Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvény és rend biztosításáért!” – sorolta az amerikai elnök.

Donald Trump arról is írt, hogy a két ország kapcsolatai az ő kormányzása alatt „új szintre emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén”, ami „nagyrészt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető”.

„Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassak vele, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a kiváló úton a siker és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktort az újraválasztásáért, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most ismét megtehetem” – folytatta.

„A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország: menjetek el és szavazzatok Orbán Viktorra. Igazi barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatom az újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként – Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét. Teljes mértékben mellette állok!” – zárta gondolatait Donald Trump.