2026. április 10. péntek Zsolt
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.

Donald Trump a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ért el. „Fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért” – tette hozzá.

„Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvény és rend biztosításáért!” – sorolta az amerikai elnök.

Donald Trump arról is írt, hogy a két ország kapcsolatai az ő kormányzása alatt „új szintre emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén”, ami „nagyrészt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető”.

„Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassak vele, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a kiváló úton a siker és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktort az újraválasztásáért, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most ismét megtehetem” – folytatta.

„A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország: menjetek el és szavazzatok Orbán Viktorra. Igazi barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatom az újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként – Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét. Teljes mértékben mellette állok!” – zárta gondolatait Donald Trump.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!
Az amerikai elnök a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.
 

Bejelentette Zelenszkij: messze Ukrajna határain túl vetették be az ukránok a csúcsfegyverüket - Nagyon sikeres az új eszköz

Bejelentette Zelenszkij: messze Ukrajna határain túl vetették be az ukránok a csúcsfegyverüket - Nagyon sikeres az új eszköz

Ukrajna több közel-keleti ország légvédelmét is segítette az iráni háború alatt, sikeresen használták a Kijev által fejlesztett elfogódrónokat iráni Sahed drónok megsemmisítéséhez – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteken közzétett nyilatkozatban, melyet az Iran International szemlézett.

Zelenszkij egy nagyon fontos határidőről beszélt: ekkor lehet végre vége a háborúnak

Zelenszkij egy nagyon fontos határidőről beszélt: ekkor lehet végre vége a háborúnak

Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet.

Trump says Iran's handling of Hormuz strait is 'not the agreement we have'

Trump says Iran's handling of Hormuz strait is 'not the agreement we have'

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, through which 20% of the world's oil normally passes.

