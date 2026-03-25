2026. március 25. szerda Irén, Írisz
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Erling Haaland, a Manchester City játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának elsõ fordulójában játszott Manchester City - SSC Napoli mérkõzésen 2025. szeptember 18-án. A Manchester City 2-0-ra gyõzött. A Bajnokok Ligája történetében a 25 éves Haaland érte el a leghamarabb 49 mérkõzésen az ötven találatot. Az eddigi csúcsot Ruud van Nistelrooy tartotta.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Haaland 45 millió forintos ajándékot adott

Infostart / MTI

A norvég sztár (távolról) rajong az olvasásért és nem mindennapi módon támogatja a kultúrát.

Erling Haaland, a norvég labdarúgó-válogatott és a Manchester City támadója megvásárolta hazája történetének legdrágább könyvét, majd elajándékozta azt szülővárosa könyvtárának.

A 25 éves csatár édesapjával, Alf-Inge Haalanddal közösen vette meg Snorri Sturluson "Királyok történetei" című művét 1,3 millió norvég koronáért (nagyjából 45 millió forint) még decemberben – jelentette az NTB hírügynökség.

A sztárfutballistának ugyanakkor nem volt szándéka megtartani a kötetet, mint mondta, soha nem volt „nagy könyvolvasó”.

Haaland szülővárosa, Bryne könyvtárának ajándékozta a könyvet, de feltételt szabott: „azt kértem, hogy a könyv mindig legyen nyitva, így az emberek bármikor tudnak olvasni azokról, akik az én otthonomból, Bryne-ből és Jaerenből származnak.”

A város keddi közleménye szerint a támadó úgy véli, könnyebb úgy olvasásra buzdítani az embereket, ha magukra ismernek azokban, akikről olvasnak.

„Én a saját álmomat élem, de ez sajnos nagyon keveseknek adatik meg. Láttam, hogy a könyvek lehetővé teszik sok ember számára az álmodozást és azt, hogy megvalósítsák az álmaikat” – tette hozzá Haaland.

A település közleménye szerint a következő tanévben a könyv főszereplője lesz a város iskolái között sorra kerülő olvasási versenynek, amelynek győztese az oslói Ullevaal Stadionban élőben tekintheti meg a norvég válogatott és Haaland egyik mérkőzését.

Kezdőlap    Külföld    Haaland 45 millió forintos ajándékot adott

labdarúgás

pénz

olvasás

hazaszeretet

erling haaland

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
 
Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat

Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat

Az Egyesült Államok a Donyec-medence feladásához köti az ukrajnai rendezéshez szükséges biztonsági garanciák nyújtására vonatkozó ajánlatát - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek szerdán Kijevben adott interjújában.

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

A woman has been awarded $3m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

2026. március 25. 21:56
Az iráni koronaherceg is felszólal az amerikai CPAC-en Dallasban
2026. március 25. 21:43
Volodimir Zelenszkij: az USA súlyos árat kér a biztonsági garanciákért
