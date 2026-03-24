2026. március 24. kedd
Bank cash counter machine with a stack of euro. Horizontal view of the finance business money counting. Money and business concept
Nyitókép: Vadym Terelyuk/Getty Images

Jó oka volt, hogy ezeket a hamis eurókat elfogadták az emberek

Hamis száz- és ötveneurós bankjegyek előállításával és forgalomba hozásával foglalkozó bűnszövetkezet felszámolásáról számolt be kedden a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

A kommandósok hat Suceava és Ilfov megyei helyszínen tartottak kedden házkutatást, ezek egyikén megtalálták az illegális pénznyomdát. A DIICOT szerint a három román és egy olasz állampolgárságú gyanúsítottból álló bűnszövetkezet tavaly októberben szerzett be több száz kilónyi, pénzhamisításra alkalmas speciális papírt és a nyomtatáshoz szükséges műszaki felszerelést, amelyet egy Suceava megyei faluban, egy félkész ingatlanban helyeztek üzembe.

A hamisított bankjegyek terítését az euró bulgáriai bevezetésére időzítették. A vádhatóság közleménye szerint hétfőn a banda három tagját román-bolgár rendőri együttműködés eredményeképp Szófia mellett vették őrizetbe, és 1 millió 200 ezer euró névértékű hamisított százeuróst, valamint egy kilónyi kokaint találtak náluk.

Kedden a román rendőrség három, hamisított bankjegyek terítésével foglalkozó férfi előzetes letartóztatásba helyezéséről is beszámolt: a 17 és 22 év közötti Iasi megyei gyanúsítottak január és február folyamán több alkalommal 50 eurós hamisított bankjegyekkel fizettek taxis fuvarokért, a "visszajáró" pénzt lejben kérve a járművezetőktől. A lakhelyükön hétfőn végrehajtott házkutatások során csaknem 50 ezer euró, 314 ezer lej, 2150 angol font és 1560 amerikai dollár valódi készpénzt és további hat hamis 50 eurós bankjegyet találtak a rendőrök.

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél
Budapest legkeletibb, 15-ös választókörzetében volt a legszorosabb a verseny 2022-ben – és ez volt az egyetlen egyéni körzet, ahol a Fidesz akkor nyerni tudott a fővárosban. A kormánypártok ugyanazt a jelöltet, Dunai Mónikát indítják, miközben a Tisza jelöltje, Porcher Richárd eredményét a DK-s Gy. Németh Erzsébet és 2022-höz hasonlóan újrainduló kutyapárti Szin Richárd is befolyásolhatja – így izgalmasnak ígérkezik a verseny.
Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

A döntést indokló tájékoztatón a jegybankelnök elmondta, a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi folyamatokat. Említése szerint a környezet bizonytalanságát az iráni háború és a pénzügyi stabilitás megingása okozza, de az iráni válsághoz hasonló hatás volt látható már 2022-ben is. Az energiaszükséglet miatt devizalikviditási igény biztosításáról is döntött a Monetáris Tanács. Itt a frissített inflációs és GDP-előrejelzés.
 

Csökkentés után ezúttal maradt az alapkamat, döntött a Monetáris Tanács

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

A kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott Tarr Béláról.

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

