Jó oka volt, hogy ezeket a hamis eurókat elfogadták az emberek

A kommandósok hat Suceava és Ilfov megyei helyszínen tartottak kedden házkutatást, ezek egyikén megtalálták az illegális pénznyomdát. A DIICOT szerint a három román és egy olasz állampolgárságú gyanúsítottból álló bűnszövetkezet tavaly októberben szerzett be több száz kilónyi, pénzhamisításra alkalmas speciális papírt és a nyomtatáshoz szükséges műszaki felszerelést, amelyet egy Suceava megyei faluban, egy félkész ingatlanban helyeztek üzembe.

A hamisított bankjegyek terítését az euró bulgáriai bevezetésére időzítették. A vádhatóság közleménye szerint hétfőn a banda három tagját román-bolgár rendőri együttműködés eredményeképp Szófia mellett vették őrizetbe, és 1 millió 200 ezer euró névértékű hamisított százeuróst, valamint egy kilónyi kokaint találtak náluk.

Kedden a román rendőrség három, hamisított bankjegyek terítésével foglalkozó férfi előzetes letartóztatásba helyezéséről is beszámolt: a 17 és 22 év közötti Iasi megyei gyanúsítottak január és február folyamán több alkalommal 50 eurós hamisított bankjegyekkel fizettek taxis fuvarokért, a "visszajáró" pénzt lejben kérve a járművezetőktől. A lakhelyükön hétfőn végrehajtott házkutatások során csaknem 50 ezer euró, 314 ezer lej, 2150 angol font és 1560 amerikai dollár valódi készpénzt és további hat hamis 50 eurós bankjegyet találtak a rendőrök.