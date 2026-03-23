2026. március 23. hétfő Emőke
Zubr or wisent - the European Bison (Bison bonasus) is seen in Bialowieza, Poland, on 3 April 2021 European bison Show Reserve in Bialowieski National Park (Rezerwat Pokazowy Zubrów) is a wildlife reserve with walking paths and opportunities to view bison, wolves and elk in natural habitat. (Photo by Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images)
Egy Bölény lett a bölények végzete

Egy „Bölény” nevű intercity halálra gázolt három bölényt egy lengyelországi nemzeti parkban.

Három állat elpusztult Lengyelországban, Witowo városnál, a Bialowiezai-erdő közelében, amikor az arra haladó Zubr IC belerohant egy bölénycsordába. A történtek szomorú iróniája, hogy a vonat neve „bölényt” jelent – írja a 444.hu összefoglalója a Notes From Poland cikke alapján.

A szerelvény az északkelet-lengyelországi Bialystok és Varsó között közlekedett, amikor a baleset bekövetkezett. A vonaton tartózkodó 52 utasnak és a 3 fős személyzetnek nem esett bántódása.

A lengyelországi Bialowiezai-erdő, az ország legrégebbi természetvédelmi területe több száz bölénynek ad otthont. A XX. század elejére gyakorlatilag kihaltak, ám az 1930-as években újratelepítették őket.

A vonat több mint két órát várakozott, amíg a tűzoltók, az erdészek és a nemzeti park munkatársai eltávolították az áldozatul esett állatokat a sínekről.

