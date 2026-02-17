A Taylor Swift-koncerten robbantani akaró férfi dzsihadista propagandát kapott

Az ügyészség szerint Beran A. terrorszervezetben dolgozott, robbanóanyagokat készített és megpróbált illegálisan fegyvert is venni – írja a Telex. Beran A. állítólag terjesztette az Iszlám Állam dzsihadista propagandáját is. Ha elítélik a vádakért, akár 20 évet is kaphat.

A férfit 2024-ben egy, a CIA-tól kapott bejelentés után tartóztatták le még a koncert előtt, két másik gyanúsítottal együtt. Az amerikai énekesnő három teltházas koncertjét is lemondták akkor.

Tavaly egy 16 éves szír állampolgárt, Mohamed A.-t 18 hónap felfüggesztett börtönre ítélték a támadással összefüggésben, de fiatalkorúként elkerülte a börtönt.

A bécsi ügyészség a héten jelentette be a vádakat Beran A. ellen, aki a támadás fő gyanúsítottja: a vádirat szerint online kapott utasításokat egy repeszbomba összerakására, amelyhez egy TATP nevű robbanóanyagot használt – ez egy különböző folyadékokból egyszerűen előállítható, kristályos anyag, instabil és könnyen robban.

Az ügyészség közleménye szerint

a repeszbomba típusa „kifejezetten az ISIS támadásaira volt jellemző”, Beran A.-t pedig azzal vádolják, hogy a merénylet végrehajtásához tanácsot is kért az ISIS tagjaitól.

A férfi nem kommentálta az ellene felhozott vádakat.

2024. augusztusában először fokozott biztonsági intézkedésekkel készültek Taylor Swift három koncertjére azután, hogy őrizetbe vettek két személyt, akik merényletet tervezhettek egy Bécshez közeli rendezvényen. Az egyik, 19 éves gyanúsítottat az osztrák fővárostól délre fekvő Ternitzben, míg a másikat az osztrák fővárosban tartóztatták le.

Miután a CIA jelezte az osztrák hatóságok felé, hogy a terroristák Swift koncertjén akartak támadni, végül az eseménysorozatot lemondták. A nyomozók azt állították, hogy Beran A. nemcsak Bécsben tervezett támadást, hanem 2024 tavaszára volt egy hasonló terve Dubaiban is, csak akkor meggondolta magát.