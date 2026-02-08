ARÉNA - PODCASTOK
Az Eloise ciklon okozta hirtelen áradások miatt otthonukat elhagyni kényszerült emberek étkeznek egy számukra létesített táborban a mozambiki Ticában 2021. január 25-én. Az Eloise ciklon óránként 160 kilométeres széllökésekkel és heves zivatarokkal két nappal korábban érte el Afrika keleti partjait. Mozambikban legalább kilencen vesztették életüket az ítéletidőben. Sokan csak mérföldeket úszva tudtak megmenekülni az áradatból.
Nyitókép: MTI/EPA-LUSA/Andre Catueria

Volna mit tennie helyben az EU-nak is, hogy ne ürüljön ki Afrika

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az Africa Center for Strategic Studies 2025-ös évértékelő jelentése az afrikai kontinens biztonsági környezetében végbement változásokat elemzi; megszaporodtak az elhúzódó fegyveres konfliktusok, ezért a migráció fokozódása várható. A részletekről az InfoRádió Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdezte.

Látni Afrika és a világ más térségei kapcsán is, hogy a biztonsági helyzet a kiszámíthatatlan nemzetközi környezet és a formálódó új hidegháború miatt jól érzékelhetően romlott; Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, az NKE oktatója az InfoRádióban úgy vélekedett, a „kis játékosok” kihasználják, hogy a nagyok mással vannak elfoglalva, önálló agendákat keresnek, amit hol békés, hol kevésbé békés úton próbálnak meg megoldani.

„Számos konfliktus robbant ki vagy folytatódott Afrikában az elmúlt években a szudáni polgárháborútól kezdve a kelet-kongói fegyveres konfliktuson át a Száhel-övezetben megfigyelhető dzsihádista előretörésig. Sajnos az látszik, hogy mivel a nagy szereplők – Egyesült Államok, Kína, Oroszország – alapvetően mással vannak elfoglalva, nagyon kicsi figyelem hárul a kontinensre. Ha hárul is, a különböző szereplők más-más oldalakat támogatnak a konfliktusokban, tehát megoldás helyett a konfliktusok mélyülését tapasztalhatjuk számos helyen” – húzta alá.

A gomolygó válságok pedig csak fokozzák a migrációt, tömegek indulnak útnak, Marsai Viktor az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságára hivatkozva rekordokat emleget: majdnem 130 millió ember az, aki kényszerből hagyta el a lakóhelyét, és ennek több mint egyharmada az Afrikára esik.

„Kelet-Afrikában a Száhel-övezetben az afrikai nagy tavak vidékén 10 milliók vannak mozgásban, és gyakran megfeledkeznek róla, Európába általában nem is ezek az emberek jutnak el, hanem a középosztály, amely ki tudja fizetni az utat, az embercsempészeket.”

A folyamat pedig nem lassul, a 90-es, 2000-es évek demokratizálódási folyamatai után most egyre több az autoriter rezsim, majdnem tudhatni puccsra, puccskísérletre került sor.

„Mindez nem segít a gazdasági növekedésben; Afrikában havonta egymillió fiatal lépne be a munkaerőpiacra, ez azonban nem tudja felszívni őket, nagyon magas a munkanélküliség. És a migráció mint alternatív stratégia egyértelműen jelen van az afrikai fiatalok gondolkodásában, akiknek az 50-60 százaléka válaszol úgy rendre a felméréseken, hogy szeretné elhagyni a hazáját” – mutatott rá Marsai Viktor.

Hogy mit tehetne a nyugat vagy akár az EU, hogy Afrika kiürülése megálljon, a kontinens talpra állhasson, arról azt mondta, a problémák helyben kezelése kulcsfontosságú, ugyanakkor azt látni, a fejlesztési támogatások jelentős része nem azokba a szektorokba áramlik – termelés –, amelyek munkahelyeket generálnak és valóban helyben tartják a fiatalokat, hanem mindenféle más, kevésbé fenntartható projektekre mennek el, ebben lehetne alapvető változás.

„Ha pedig geopolitikailag nézzük, az EU-nak meg kellene jelennie – sokkal markánsabban, mint jelenleg – a tárgyalóasztaloknál, és az sem volna rossz, ha a tagállamok szakítanának azzal a gyakorlattal, hogy a különféle konfliktusokban egy-egy oldalt támogatnak, mert ez nemcsak az Európai Unió, illetve a tagállamok hitelességét ássa alá, de meghosszabbítja a polgárháborúkat, és további migrációs hullámokat generál” – figyelmeztetett.

