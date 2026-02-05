ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Úgy fest, már „nincsenek káros hatásai” a TikToknak

Infostart / MTI

Feloldotta az albán kormány a TikTok használatára vonatkozó, tavaly márciusban bevezetett ideiglenes tilalmat – erősítette meg a kormány csütörtökön Tiranában az erről szóló sajtóhíreket.

Az online közösségi platform használatát arra való hívatkozással tiltották be tavaly március 6-án, hogy „káros hatásai vannak”, miután két tinédzser korú osztálytárs között halálos kimenetelű verekedésbe torkollott egy TikTokon kialakult vita.

A tilalom feloldását néhány órával azelőtt jelentették be, hogy az albán alkotmánybíróság megvizsgálta volna a tilalmat elrendelő kormányhatározatot. A határozat ellen az albán újságíró-szövetség, egy oknyomozó sajtóorgánum és egy civil szervezet is panasszal élt, arra hivatkozva, hogy a közösségi médiaplatform betiltása sérti az albán alkotmányt.

Edi Rama miniszterelnököt pedig az ellenzék vádolta meg azzal, hogy a platform használatát politikai okokból tiltotta be két hónappal a 2025-ös parlamenti választás kampánya előtt.

albánia

közösségi média

tilalom

tiktok

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.
 

