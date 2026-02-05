Úgy fest, már „nincsenek káros hatásai” a TikToknak

Az online közösségi platform használatát arra való hívatkozással tiltották be tavaly március 6-án, hogy „káros hatásai vannak”, miután két tinédzser korú osztálytárs között halálos kimenetelű verekedésbe torkollott egy TikTokon kialakult vita.

A tilalom feloldását néhány órával azelőtt jelentették be, hogy az albán alkotmánybíróság megvizsgálta volna a tilalmat elrendelő kormányhatározatot. A határozat ellen az albán újságíró-szövetség, egy oknyomozó sajtóorgánum és egy civil szervezet is panasszal élt, arra hivatkozva, hogy a közösségi médiaplatform betiltása sérti az albán alkotmányt.

Edi Rama miniszterelnököt pedig az ellenzék vádolta meg azzal, hogy a platform használatát politikai okokból tiltotta be két hónappal a 2025-ös parlamenti választás kampánya előtt.