2026. február 5. csütörtök
Hajó horgonyoz a kelet-angliai Grimsby kikötõjében 2025. március 10-én. A kikötõtõl mintegy 25 kilométerre, az Északi-tengeren összeütközött az amerikai zászló alatt közlekedõ Stena Immaculate tartályhajó és a Solong nevû, Portugáliában bejegyzett konténerhajó. Mindkét hajó kigyulladt, a tartályhajó repülõgépüzemanyag-szállítmánya szivárog a tengerbe. A két hajóról 37 embert szállítottak a partra, közülük egy kórházi kezelésre szorul, a többieknek nem esett bajuk.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Megszületett az ítélet az északi-tengeri hajókatasztrófa ügyében

Infostart / MTI

Hat év börtönbüntetésre ítélték Angliában a tavalyi súlyos északi-tengeri hajószerencsétlenséget okozó hajó orosz kapitányát. A szentpétervári illetőségű 59 éves Vlagyimir Motyint a londoni központi büntetőbíróság – utcája után közkeletű nevén az Old Bailey – esküdtszéke a csütörtökön kihirdetett végzés előzményeként súlyos gondatlanságból elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek.

Az esküdtszék nyolcórás mérlegelés után egyhangúlag állapította meg Motyin bűnösségét.

A baleset tavaly március 10-én, Anglia keleti partjai előtt, a Humber folyó torkolatvidékében történt, amikor a Skóciából Hollandiába tartó, portugál zászló alatt közlekedő, 141 méter hosszú, 9500 tonna teherbírású Solong konténerszállító hajó nagy sebességgel nekiütközött az Egyesült Államokban bejegyzett Stena Immaculate tartályhajónak.

A Stena Immaculate több mint 220 ezer hordó A1 típusú repülőgép-üzemanyagot szállított Görögországból a kelet-angliai Hull kikötőjébe az amerikai haditengerészet Angliában állomásozó légialakulatainak, és az ütközés pillanatában a parttól nem messze horgonyzott kikötési engedélyre várva.

Az ütközés után mindkét hajón tűz ütött ki, és a Solong 14 fős személyzetének egyik tagja, a 38 éves Fülöp-szigeteki Mark Angelo Pernia eltűnt.

A mentőalakulatok 24 óra múltán befejezték Pernia keresését, miután a brit parti őrség megítélése szerint nem maradt remény arra, hogy élve megtalálják. A tengerészt a brit hatóságok holttá nyilvánították.

A Solong orosz kapitányát súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával vették őrizetbe a szerencsétlenség másnapján.

A kapitányt az Old Bailey esküdtszéke ugyanezen a címen nyilvánította bűnösnek, és a büntetőbíróság ennek alapján hozta meg csütörtökön a hat év szabadságvesztésről szóló ítéletet.

A tárgyaláson elhangzott, hogy Motyin nem gondoskodott megfelelő létszámú figyelőszemélyzet jelenlétéről a parancsnoki hídon, jóllehet a baleset idején meglehetősen rosszak voltak a látási viszonyok.

A vizsgálat szerint a kapitány az ütközés pillanatában egyedül tartózkodott a hídon.

Az Old Bailey tanácsvezető bírája az ítélet indoklásában kifejtette, hogy

a vizsgálat megállapításai szerint a szerencsétlenség „teljes mértékben elkerülhető lett volna” megfelelő létszámú figyelőszemélyzet jelenléte esetén.

A Stena Immaculate személyzetének minden tagját biztonságban a partra szállították, komolyabb sérülést egyikük sem szenvedett.

A két hajón keletkezett tüzet csak három nap múltán sikerült eloltani; a Solong gyakorlatilag teljesen kiégett.

A 183 méter hosszú, vegyi anyagok és olajtermékek szállítására épített 50 ezer tonnás Stena Immaculate rakterében az ütközés után több robbanás történt, a raktér oldalfala felhasadt, és a léken keresztül a hajó által szállított repülőgép-üzemanyag egy része a tengerbe ömlött.

anglia

kapitány

gondatlanságból elkövetett emberölés

börtönbüntetés

hajószerencsétlenség

