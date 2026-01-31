ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy osztrák AB-212 típusú helikopter a Fire Blade 2017 elnevezésű többnemzeti hadgyakorlaton az újdörögdi lőtéren 2017. május 11-én.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Népszavazás jön Ausztriában a katonai szolgálat meghosszabbításáról

Infostart / MTI

Ausztriában népszavazást tartanak a katonai szolgálat időtartamának meghosszabbításáról, ennek eredménye a kormány és a politikai pártok számára kötelező érvényű lesz - jelentette be Christian Stocker szövetségi kancellár, az Osztrák Néppárt újévi politikai nyitórendezvényén.

Egy szakértői bizottsága múlt héten tett javaslata alapján az alapszolgálatot hat hónapról nyolc hónapra emelnék, további két hónapra pedig kötelező tartalékosi kiképzést vezetnének be. A bizottság elnöke, Erwin Hameseder a geopolitikai feszültségekre hivatkozva azt mondta: a tétlenség nem opció. A sorkötelezettség 18 éves kortól minden férfira vonatkozna, de

alternatívaként polgári szolgálat is választható.

Az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) szerint a bizottság jelentését jelenleg elemzik, és csak ezután döntenek népszavazásról. A párt álláspontját Klaus Seltenheim szövetségi főtitkár is megerősítette, és hasonló üzenet érkezett Andreas Babler alkancellár környezetéből is. Ugyanakkor Max Lercher stájerországi SPÖ-elnök a Die Presse online kiadásának azt mondta: nem ellenzi a népszavazást, és a stájerországi SPÖ támogatja a bizottsági javaslatot is.

A NEOS szintén óvatosan nyilatkozott: Douglas Hoyos pártfőtitkár közleményben emlékeztetett arra, hogy a koalíció a jelentés kezelésére "parlamenti folyamatban" állapodott meg, és céljuk gyors egyezség a lakosság biztonsága érdekében.

Klaudia Tanner védelmi miniszter a népszavazás tervét "jónak és helyesnek" nevezte, mondván: a nagy jövőbeli kérdésekben a közvetlen demokratikus döntés megfelelő eszköz. Felidézte, hogy 2013-ban már tartottak népszavazást a sorkötelezettség és a polgári szolgálat fenntartásáról, illetve a hivatásos hadseregre való áttérésről. Akkor 59,7 százalék támogatta a sorkatonaság megtartását, a részvétel 52,4 százalék volt.

Az APA hírügynökségnek adott interjúban a burgenlandi katonai parancsnok, Gernot Gasser dandártábornok a szolgálati idő meghosszabbítását sürgette. Szerinte a jelenlegi hathónapos modell - kötelező tartalékosi kiképzés nélkül - csak békeidőre alkalmas. Kötelező tartalékosképzés hiányában ugyanis mozgósítás esetén a hadseregnek további két hónapra lenne szüksége a bevethetőséghez, amit "elfogadhatatlannak" nevezett.

Ausztria nem NATO-tag, miközben védelmi szakértők szerint a hadsereg jelentős hiányosságokkal küzd. Az ország hivatásos haderőt és tartalékos egységeket tart fenn. Válság esetén mintegy 50 ezer katona mozgósítható.

Kezdőlap    Külföld    Népszavazás jön Ausztriában a katonai szolgálat meghosszabbításáról

ausztria

nato

katonai szolgálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki gyöngyösi Lázárinfón történtekre. A kormányfő szombat reggeli közleménye szerint a Tisza Párt bűnözői múlttal rendelkező személyeket küldött a fórumra azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a résztvevőket.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális offenzívába kezdett az orosz hadsereg, rossz hírek jöttek a béketárgyalásról - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Brutális offenzívába kezdett az orosz hadsereg, rossz hírek jöttek a béketárgyalásról - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen kiborult Moszkva: Trump egyetlen aláírással keresztbe tehetett a tárgyalásoknak

Teljesen kiborult Moszkva: Trump egyetlen aláírással keresztbe tehetett a tárgyalásoknak

Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok ellenséges lépéseket tervez Kuba ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over woman released in Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over woman released in Epstein files

The photos put further pressure on Andrew Mountbatten-Windsor after years of scrutiny over his relationship with Epstein. He has always denied any wrongdoing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 06:30
Újabb fordulat Alex Pretti lelövésének ügyében
2026. január 30. 20:26
Tető alá hoztak egy szír-kurd egyezséget
×
×
×
×