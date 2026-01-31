Népszavazás jön Ausztriában a katonai szolgálat meghosszabbításáról

Egy szakértői bizottsága múlt héten tett javaslata alapján az alapszolgálatot hat hónapról nyolc hónapra emelnék, további két hónapra pedig kötelező tartalékosi kiképzést vezetnének be. A bizottság elnöke, Erwin Hameseder a geopolitikai feszültségekre hivatkozva azt mondta: a tétlenség nem opció. A sorkötelezettség 18 éves kortól minden férfira vonatkozna, de

alternatívaként polgári szolgálat is választható.

Az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) szerint a bizottság jelentését jelenleg elemzik, és csak ezután döntenek népszavazásról. A párt álláspontját Klaus Seltenheim szövetségi főtitkár is megerősítette, és hasonló üzenet érkezett Andreas Babler alkancellár környezetéből is. Ugyanakkor Max Lercher stájerországi SPÖ-elnök a Die Presse online kiadásának azt mondta: nem ellenzi a népszavazást, és a stájerországi SPÖ támogatja a bizottsági javaslatot is.

A NEOS szintén óvatosan nyilatkozott: Douglas Hoyos pártfőtitkár közleményben emlékeztetett arra, hogy a koalíció a jelentés kezelésére "parlamenti folyamatban" állapodott meg, és céljuk gyors egyezség a lakosság biztonsága érdekében.

Klaudia Tanner védelmi miniszter a népszavazás tervét "jónak és helyesnek" nevezte, mondván: a nagy jövőbeli kérdésekben a közvetlen demokratikus döntés megfelelő eszköz. Felidézte, hogy 2013-ban már tartottak népszavazást a sorkötelezettség és a polgári szolgálat fenntartásáról, illetve a hivatásos hadseregre való áttérésről. Akkor 59,7 százalék támogatta a sorkatonaság megtartását, a részvétel 52,4 százalék volt.

Az APA hírügynökségnek adott interjúban a burgenlandi katonai parancsnok, Gernot Gasser dandártábornok a szolgálati idő meghosszabbítását sürgette. Szerinte a jelenlegi hathónapos modell - kötelező tartalékosi kiképzés nélkül - csak békeidőre alkalmas. Kötelező tartalékosképzés hiányában ugyanis mozgósítás esetén a hadseregnek további két hónapra lenne szüksége a bevethetőséghez, amit "elfogadhatatlannak" nevezett.

Ausztria nem NATO-tag, miközben védelmi szakértők szerint a hadsereg jelentős hiányosságokkal küzd. Az ország hivatásos haderőt és tartalékos egységeket tart fenn. Válság esetén mintegy 50 ezer katona mozgósítható.