Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Az osztrák politikai paletta átrendeződése az elmúlt hónapokban gyorsult fel, és a mostani adatok alapján a jobboldali fordulat már a szociáldemokraták évtizedes bázisait is elérte - írja a mandiner.hu, amely grafikonokat is mellékelt a cikkéhez.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy Ausztria-szerte az FPÖ támogatottsága stabilan 30 százalék felett mozog, egyes mérések szerint 15-20 százalékpontos előnnyel vezetik a mezőnyt a kormányzó néppárttal (ÖVP) szemben.

Ami az újdonság, hogy az osztrák fővárosban, ahol az SPÖ a második világháború óta domináns szerepet tölt be, a Szabadságpárt támogatottsága a 2020-as 7,1 százalékról emelkedett a jelenlegi 25,9 százalékos szintre.

A választási térképek alapján az FPÖ szinte minden osztrák járásban az első helyen végezne, csupán néhány belső bécsi kerületben maradt meg a baloldali többség.

Az elemzők szerint az FPÖ előretörésének hátterében a kormánykoalíció népszerűségvesztése és a lakosság romló biztonságérzete áll. Herbert Kickl pártelnök kampányának középpontjában a „szuverenitás és biztonság” áll, élesen bírálva a bécsi városvezetés lakáspolitikáját, amely a párt szerint előnyben részesíti a bevándorlókat a helybéliekkel szemben.

A nemzetközi színtéren az FPÖ továbbra is Orbán Viktor egyik legközelebbi szövetségese.