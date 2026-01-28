ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda Karola, Károly
Wilson Odobert, Tottenham (b) és Idrissa Gueye, az Everton játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokág Tottenham Hotspur-Everton mérkõzésén Londonban 2024. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Autóbalesetet szenvedett a Tottenham két játékosa

Infostart / MTI

A repülőtérre tartva kisebb autóbaleset részese volt Randal Kolo Muani és Wilson Odobert, az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur két labdarúgója, akik csapatukkal az Eintracht Frankfurt elleni szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülnek.

Thomas Frank vezetőedző kedden azt mondta, bár a két játékos csak később, éjjel csatlakozik a kerethez, mindkettőre számít a szerda esti találkozón. Részleteket nem közölt az incidensről, de annyit elmondott, hogy egy defekt okozta a balesetet, amelyben senki nem sérült meg.

A dán tréner enélkül is nehéz helyzetben van, James Maddisonra, Mohammed Kudusra, Lucas Bergvallra, Dejan Kulusevskire és Richarlisonra, Pedro Porróra és Micky van de Venre sem számíthat sérülés miatt.

A Tottenham felemásan szerepel a mostani szezonban: amíg a BL-ben eddigi hét meccsén csak a címvédő Paris Saint-Germaintől kapott ki, addig a Premier League-ben csupán a 14. úgy, hogy az utóbbi 14 fordulóban mindössze két győzelmet aratott.

A londoni együttes jelenleg az ötödik helyen áll a BL alapszakaszában – azaz már biztosan ott lesz a kieséses szakaszban –, a mostani az utolsó forduló. Ha nyer, nyolcaddöntős, míg a 33. Frankfurt már biztosan búcsúzik a további küzdelmektől.

