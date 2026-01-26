ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.72
usd:
321.48
bux:
126663.78
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Heten meghaltak a hóesésben történt maine-i repülőgép-szerencsétlenségben.
Nyitókép: X / Turbine Traveller

Súlyos légiszerencsétlenség történt a havazás miatt az USA-ban

Infostart

Hét ember halt meghalt abban a repülő-szerencsétlenségben, amely az Egyesült Államok északkeleti részén vasárnap történt hóesésben; egy túlélő van - közölte a szövetségi légügyi hivatal hétfőn.

A bejelentés szerint a Bangor Nemzetközi Repülőtéren vasárnap este hóesésben szállt fel 8 emberrel a fedélzetén egy magántulajdonban lévő Bombardier Challenger 600-as típusú kisrepülőgép, amely nem sokkal később lezuhant. A balesetnek egy túlélője van, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

A jelentések szerint a térségben a baleset idején még nem volt jelentős, forgalmat akadályozó a hótakaró, de az incidenst követően a repülőteret lezárták.

A szerencsétlenséget a repülésügyi hivatal és a szövetségi közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálja, a lehetséges okokról egyelőre nem adtak ki közleményt.

Nyilvánosságra került a repülőtér irányítótornyának rádiókommunikációja, amely szerint közvetlenül a felszállást követően történt váratlan esemény, amelynek nyomán a gép tetejére fordulva lezuhant. A földet éréskor a jármű kigyulladt. A kisrepülőgép egy texasi vállalat tulajdonában volt.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos légiszerencsétlenség történt a havazás miatt az USA-ban

usa

légikatasztrófa

légiszerencsétlenség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás
Grönland extrém módon olvad, a nyári hőmérsékletben 8-10 Celsius-fokos anomáliák vannak. A 2040-es években már tízből egy esztendőben jégmentessé válik nyaranta a sarki terület – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos változás jön, ami minden magyart érint, aki Angliába utazik – itt a határidő

Fontos változás jön, ami minden magyart érint, aki Angliába utazik – itt a határidő

Egy friss videóban Kumin Ferenc brit nagykövet azokra a belépési és utazási feltételekre hívja fel a figyelmet, amelyeket a brit hatóságok 2026 elejétől szigorúan ellenőrizni fognak, olvasható a Magyarország Londoni Nagykövetsége Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára

Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára

Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Walz hold 'productive call' as Minnesota governor pushes for 'impartial' inquiry into shootings

Trump and Walz hold 'productive call' as Minnesota governor pushes for 'impartial' inquiry into shootings

Tim Walz says the president has also agreed to look into reducing the number of federal agents in Minnesota.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 20:27
Döbbenetes hír érkezett Michael Schumacherről
2026. január 26. 19:35
Moszkvának még az Interpol körözési listája is jó valamire
×
×
×
×