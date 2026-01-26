Moszkvának még az Interpol körözési listája is jó valamire

A moszkvai központi hatalom kritikusainak elhallgattatására használja az Interpol körözési listáit Oroszország, az érintettek köre politikai aktorok, üzletemberek, újságírók, ők bűncselekményeket követhettek el, ezért kell őket elfogni.

Mint a BBC-re hivatkozva a Telex írja, az elmúlt tíz évben az Interpol független panaszkezelő szervénél legalább 700, Oroszország által körözött ember nyújtott be panaszt, és közülük legalább 400 ember kérelmét hagyták jóvá.

Ismert, az Interpol egy nemzetközi rendőri szervezet. A Nemzetközi Rendőrség Szervezetét azzal a céllal hozták létre, hogy a nemzeti rendőrségek munkáját segítse az országokon átívelő bűnözés visszaszorítása érdekében. Az Interpolnak saját nyomozati jogköre nincs, a tagállamok rendőrségeinek munkáját segíti adatszolgáltatással és nyilvántartással.

Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, az Interpol bevezette Moszkva tevékenységének extra ellenőrzését. Ezt éppen azért tették, hogy megakadályozzák az Interpol használatával való visszaélést. A kiszivárgott dokumentumok azonban arra utalnak, hogy ez a gyakorlatban nem sikerült.

A kiszivárgott nevek között ott van Igor Pestrikov orosz üzletemberé is, aki nyíltan vallott arról, milyen nyomorúságossá válik annak az élete, akinek a neve mellé figyelmeztető jel kerül. Nyomást gyakoroltak rá, hogy ne exportáljon, akkori felesége ráadásul ukrán volt. Ezek után fordult a vállalkozó az Interpol felügyeleti szervéhez.

Az Interpol alapokmánya kifejezetten kimondja, hogy a szervezetet nem lehet „politikai, katonai, vallási vagy faji jellegű beavatkozásokra vagy tevékenységekre” felhasználni. Az Interpol végül igazat adott Pestrikovnak és visszavonták a letartóztatására vonatkozó kérelmet.