Illegális droglabor
Nyitókép: byllwill / Getty Images

Két tucat, ipari méretű droglaborra csaptak le a hatóságok

Infostart / MTI

Ipari méretű, összesen 24 droglaboratóriumot számoltak Hollandiában, Belgiumban, Németországban és Lengyelországban, 85 embert előállítottak – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) szerdán.

A hágai közlemény szerint a szintetikus kábítószerek elleni eddigi legnagyobb művelet során a holland, a belga, a német és a lengyel hatóságok 1000 tonna, feltételezhetően amfetamin és katinon előállításához szükséges vegyi anyagot foglaltak le, amivel – mint írták – potenciálisan 300 tonna szintetikus kábítószert vontak ki az uniós kábítószerpiacról.

A nyomozás 2024-ben kezdődött a lengyel rendőrség által megosztott hírszerzési információk alapján. A lengyel, a belga, a holland és a német hatóságok együttműködésében 2025 februárja és 2026 januárja között több mint 20 akciót hajtottak végre, amelyek Európa-szerte működő, egymással összekapcsolódó bűnözői csoportokat, azok gyártóüzemeit és raktárait célozták. A bűnözői csoportok a szintetikus kábítószerek előállításához használt prekurzorok behozataláért, újracsomagolásáért és terjesztéséért voltak felelősek.

Az Europol által koordinált, Fabryka elnevezésű művelet keretében több mint száz házkutatást tartottak az érintett országokban. Számos nagy értékű járművet, legalább 2,5 millió euró értékben ingatlanokat, nagy mennyiségű vegyi anyagot, valamint több mint 2000 tőből álló marihuánaültetvényt foglaltak le.

A hálózat előállított tagjait a kábítószer gyártása és kereskedelme mellett pénzmosással is vádolják, amelyet az illegális tevékenységből származó bevételeik elfedése érdekében folytattak. A becslések szerint a jogellenes tevékenységek milliárdos hasznot hoztak az érintett bűnözői hálózatok számára.

A nyomozás 2024-es kezdete óta 85 embert állítottak elő, 24 ipari méretű laboratóriumot és 16 raktárhelységet számoltak fel, körülbelül 500 ezer euró készpénzt, 3559 kilogramm kábítószert és 982 liter kábítószeralapanyagot, több mint 120 ezer liter mérgező vegyi hulladékot foglaltak le.

