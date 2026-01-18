ARÉNA - PODCASTOK
Súlyos terhet érzett a mellkasán az alvó nő, kiderült, hogy egy óriáskígyó az

Infostart

Az ausztrál nő először azt hitte, hogy a kutyája feküdt rá, azonban tévedett: egy két és fél méteres piton telepedett a mellkasára.

Hétfő éjszaka a brisbane-i Rachel Bloor arra lett figyelmes, hogy valami nehéz súly nyomja a mellkasát. Félálomban arra a következtetésre jutott, hogy ez csakis a kutyája lehet, ezért odanyúlt, hogy megsimogassa az állatot – írja a BBC beszámolója nyomán a Telex. Csakhogy meleg szőr helyett hideg, sima, sikamlós felületet tapintott ki a takaró alatt. A mozgolódásra a nő férje is felébredt, ő látta meg először, hogy mi fekszik a párján: egy 2,5 méter hosszú piton.

A nő – miután kikáromkodta magát –, arra autasította a férjét, hogy vigye ki a kutyáikat a szobából, nehogy bajuk essen. Ezt követően óvatosan kicsusszant a takaró alól.

Az óriáskígyó a nyitott ablakon és a redőny résein kersztül jutott be a szobába, és olyan hosszú volt, hogy bár teste nagy része már a nőn volt, a farka vége még mindig kilógott az utcára. Bloor nem esett pánikba, hanem miután lefejtette magáról a méretes szőnyegpitont, elkezdte kifelé terelgetni, vissza az ablakon át.

Mivel kígyók közt nőtt fel, meg tudta őrizni a hidegvérét, és így a kígyó is nyugodt maradt – ellentétben a férjével, aki sokkos állapotba került. Végül sem embernek, sem kutyának, sem pedig kígyónak nem esett baja a találkozás során.

