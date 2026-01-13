Sem a Volkswagen-csoport, sem a Mercedes nem büszkélkedhet a tavalyi eladásokkal

Mind a Volkswagen, mind a Mercedes most tette közzé 2025-re vonatkozó értékesítési adatait. A közös nevező nemcsak a visszaesés volt, hanem egyaránt a kínai és az amerikai piaci eladások csökkenése is.

Ami a wolfsburgi székhelyű Volkswagent illeti, az elmúlt évben világszerte 8,98 millió járművet szállított ügyfeleinek, ami magban foglalja a csoport valamennyi márkáját. A vállalat szerint ez 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.

A stuttgarti székhelyű Mercedes-Benznél tavaly az értékesítési „hanyatlás” hangsúlyosabb volt. A vállalat körülbelül 2 160 000 személygépkocsit és furgont szállított a kereskedőknek, ez 10 százalékkal kevesebb, mint a megelőző esztendőben.

Európa legnagyobb autógyártója, a Volkswagen a kontinensen ugyanakkor az értékesítést illetően a múlt évben pozitív mérleget zárt. A különböző kiszállított márkák száma 3,38 millió volt, azaz 3,8 százalékkal több, mint 2024-ben.

Ez a növekedés ugyanakkor nem ellensúlyozta a kínai és az észak-amerikai piaci visszaesést.

A Volkswagen-csoport egyik leghíresebb márkája, az Audi értékesítési igazgatója szerint különösen az egyre intenzívebb kínai versenyhelyzet, valamint az Egyesült Államokban bevezetett vámok befolyásolták leginkább a cég üzleti tevékenységét.

Az igazgató a teljes csoport értékesítési részlegét is felügyeli.

Kínában tavaly 8 százalékkal esett vissza az értékesítés az előző esztendőhöz viszonyítva, míg Észak-Amerikában a szállítások 10,4 százalékkal csökkentek.

Az Audi mellett a csoport fő márkái között van a Porsche, a Skoda és a SEAT is.

A német portálok által kedden ismertetett adatok szerint a Mercedes a személygépkocsikra és a kisteherautókra bontotta eladási adatait. A múlt évben a cég összesen valamivel több mint 1,8 millió személygépkocsit adott el, ami 9 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbi adathoz képest. A kisteherautókat illetően a visszaesés 11 százalékos volt.

A személygépkocsik eladásainak csökkenése Kínában különösen szembetűnő, 19 százalékos volt. Ennek egyik fő okát az egyre erőteljesebb verseny jelentette az új kínai cégek részéről.

A tavalyi értékesítési nehézségek ellenére a stuttgarti cég bizakodó az új modelleket illetően. A tavaly bemutatott új elektromos márkák vásárlói megrendelései jelentősen meghaladták az előzetesen várt adatokat – állította a vállalat sajtóközleményében.

Utalt arra is, hogy idén új elektromos modellek megjelenése várható.