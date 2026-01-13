Lavina ragadta el a síelő nőt és kedvencét – videó

Lavina sodorta el egy síelőt és a kutyáját Andorrában. A spanyol Ares Masip által rögzített felvételen jól látható a pillanat, amikor a hó megindul, és a Pic de l’Hortell oldalán folyamként viszi magával a síelőt. A 2600 méteres csúcs közelében történtekről a BBC számolt be, amit a 24.hu szemlézett.

La esquiadora profesional Ares Masip y su perro Cim sobreviven a una avalancha en el Pic de l’Hortell. "El riesgo cero no existe", advierte la deportista#Andorra #AresMasip #Avalancha #Esquí pic.twitter.com/Hgl4UXUQmN — euronews español (@euronewses) January 12, 2026

A nő a kutyáját, Cimmet is magával vitte a kirándulásra, az állat is bekerül a lavinába.

„Sokkolt ez a mai nap, de jó lecke volt” – állította Masip az Instagramon, hozzátéve, hogy jól ismeri a környéket, és biztonságosnak gondolta. „De észben kell tartani, hogy a hegyen nincs olyan, hogy nulla kockázat” – tette hozzá.

A síelő és a kutyája végül nem sérültek meg a balesetben.