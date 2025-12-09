A család kutyái marcangolták halálra a nagyapát és pár hónapos unokáját

A házban megtalálták a férfi élettelen testét, miközben a csecsemőt még mindig a család kutyafalkája tépkedte. A szomszédok szerint a pitbull falka gyakran szökött el az udvarból, és többször is félelmet keltett a környéken – idézi a The Sun beszámolóját az Origo.

Az agresszió mögött állhat félelem, fájdalom, területvédelem, hormonális hatás vagy akár korábbi traumák. A kutyák viselkedése változhat a gazdák távollétében, új emberek érkezésekor vagy stresszhelyzetben – olvasható.

A tragédia napján az édesanya kétségbeesett sikolyai betöltötték az utcát, miközben a rendőrök igyekeztek bejutni a házba. A lakók emlékei szerint a kutyák korábban több háziállatot is megtámadtak, és egyre aggasztóbb viselkedést mutattak. A nyomozók most azt vizsgálják, hogy a nagyapa és a kisbaba a támadás előtt életben volt-e.

A helyi ügyész szerint a látvány annyira megrendítő volt, hogy a tapasztalt rendőrök is nehezen dolgozták fel.

Néhány kutyát kénytelenek voltak lelőni, a túlélő ebeket az állatfelügyelet szállította el, de még nem döntöttek arról, hogy indítanak-e eljárást az ügyben.