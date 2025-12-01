ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő Elza
Nyitókép: Pixabay

A nők védelmére fogadott el akciótervet az osztrák kormány

Infostart

A nők elleni erőszak „nemzeti cselekvési tervét” fogadta el az osztrák kormánykoalíció. Az illetékes miniszter elsősorban migrációs hátterű elkövetőket feltételez.

A hárompárti koalíció által kidolgozott terv egyes részleteit az ORF közszolgálati médium ismertette. Az akcióterv kiegészíti, úgymond szigorítja a korábbi intézkedéseket, különös tekintettel a szexuális bűncselekményekre. Ennek keretében napirenden van a vonatkozó büntetőjog teljes reformja, amelynek kidolgozása Eva Maria Holzleitner szociáldemokrata (SPÖ) nőügyi miniszter szerint várhatóan 2026 második felében fejeződik be. Mint mondta, a cselekvési terv több minisztérium közös projektje, és konkrét előírásokat tartalmaz.

Az ORF idézte a néppárti (ÖVP) családügyi minisztert, Claudia Plakolmot, aki utalt arra, hogy Ausztriában minden harmadik nő erőszak áldozatává válik. Ennek formája a fizikai bántalmazástól, illetve zaklatástól a szexuális zaklatásig terjed.

Aki nők és fiatal lányok ellen ilyen jellegű bűncselekményeket követ el, értékeink ellen cselekszik

– fogalmazott a miniszter. Véleménye szerint az elkövetők „aránytalanul magas hányada” migrációs hátterű férfi.

A tudósítás szerint a vonatkozó büntetőjog átfogó reformja ugyanakkor vitát váltott ki a koalíciós pártok között. Erre utal, hogy az SPÖ rögzíteni kívánja a „beleegyezés” elvét is. Ugyanakkor mindkét idézett miniszter hangsúlyozta, hogy változtatásokat terveznek, de ehhez nemzetközi tapasztalatokat kívánnak szerezni.

Az ellenzéki radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) a tervezettel kapcsolatban homályos intézkedésekről beszélt. A nőknek nem évekig tartó vitákra van szükségük az erőszak megfékezése érdekében, hanem gyors és hatékony intézkedésekre, amelyek megelőző jelleggel védik őket – hangsúlyozta a párt illetékes szóvivője.

Ausztriában az erőszakvédelmi központok november negyedik hetétől kezdődően 16 napon keresztül minden évben felhívják a nemzetközi figyelmet a nők elleni erőszakra. Adataik megerősítették, hogy

a statisztika szerint az országban minden harmadik nő tapasztalt már erőszakot, ezek nagy részét partnere követte el.

A tanácsadó szolgálatok – köztük a Női Segélyvonal – segítséget nyújtanak, és ingyenes jogi, illetve pszichoszociális ellátás is igénybe vehető. A társadalmi tudatosság ugyanakkor szakértők szerint kulcsfontosságú.

Az erőszakvédelmi központok szerint 2024-ben 25 114 családon belüli erőszakcselekmény női áldozatát segítették. A belügyminisztérium statisztikája azt mutatja, hogy csaknem 15 ezer esetben adtak ki távoltartási végzést.

A nők védelmére fogadott el akciótervet az osztrák kormány

