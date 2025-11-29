Palesztinbarát tüntetők betörtek a La Stampa napilap szerkesztőségébe

A terrorizmus ellenes nyomozóigazgatóság (Digos) bejelentette, hogy csaknem negyven behatolót azonosított, noha egy részük eltakarta az arcát.

A vandálok péntek este hatoltak be a torinói székhelyű La Stampa szerkesztőségébe, ahol az országos újságírósztrájk miatt éppen nem tartózkodott senki. A szerkesztőséget feldúlták, a szobák falaira a Free Palestine (Szabad Palesztina) feliratot írták vörös festékkel. Az általuk megosztott videófelvételek tanúsága szerint azt kiabálták, hogy az újságírók terroristák és cinkosok, és a célpontok között az első helyen állnak. A La Stampa székházának bejáratát trágyával piszkolták be.

Gianni Armand-Pilon, a La Stampa igazgatóhelyettese közleményében azt írta: a történtek nem tudják őket megfélemlíteni, de "a fenyegetések barbár és borzalmas gyűlölethangulatra utalnak, amit nagyon komolyan kell venni". Hozzátette, hogy a támadás az egész szakma, a teljes olasz demokratikus sajtó ellen irányult.

Az újság mögött álló Gedi kiadócsoport, amely az Agnelli család vállalkozói portfóliójának része, elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

A La Stampa székházának biztonságát rendkívüli intézkedésekkel erősítettük meg - jelentette be Donato Carfagna torinói prefektus a szombat délelőtt tartott rendkívüli hatósági ülés végén. Elmondta, hogy a szerkesztőségbe betörők a pénteki palesztinbarát tüntetésről váltak le: egy hétszáz fős csoportról van szó, amely szerinte szélsőbaloldali mozgalmak tagjaiból állt, és amely engedély nélküli útvonalon mozgott a város területén.

A prefektus úgy vélte, hogy a La Stampa elleni agresszió a helyzet súlyos rosszabbodását jelzi: az utóbbi hónapokban egymást követték az erőszakos demonstrációk a város vasúti csomópontjain, a repülőtérnél, politikai és kulturális intézményeknél, a RAI közmédia torinói székházánál. A prefektus szerint ezek is előre megtervezett akciók voltak, de most a tüntetők be is törtek egy épületbe, és szándékuk a szabad információszolgáltatás elleni támadás volt.

Maurizio Marrone, aki Piemont tartomány biztonsági és közrendfenntartási felelőse, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt politikusa azt állította, hogy a tüntetők az Askatasuna nevű szélsőbaloldali központ tagjai voltak. Marrone a központ azonnali bezárását sürgette, hangoztatva, hogy Torinó önkormányzata nem támogathatja többé az Askatasunát, amelyet az egykori baszk szeparatista mozgalomról neveztek el.

Általában az olasz média és a politikai elit is elítélte a szerkesztőség elleni támadást. Kifejezte szolidaritását a lappal Sergio Mattarella államfő, Giorgia Meloni miniszterelnök és a kormány több más tagja, Elly Schlein, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára és Giuseppe Conte, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke.

Jonathan Peled, Izrael római nagykövete közösségi oldalán ítélte el a vandál cselekedetet, amelyet a demokrácia, a törvények és a közrend elleni támadásnak nevezett.

Az utolsó bejegyzés szombaton Matteo Salvini miniszterelnök-helyettesé volt, aki szégyenletes erőszakról írt. Ilyesmi a "Hamásznak tetszik, de elborzasztja azt, aki a szabadságot szereti" - közölte.

A palesztinbarát tüntetés és a La Stampa szerkesztősége elleni akció előtt csütörtökön szélsőbaloldali megmozdulás volt Torinóban a helyi imám, az egyiptomi Muhammad Shahin mellett, akit a belügyminisztérium kiutasított az országból. Az imám november 9-én egy palesztinbarát tüntetésen mondott beszédet, amelyet a hatóságok fundamentalistának és antiszemitának minősített.

Nyitókép: Tüntetők Torinóban, a La Stampa szerkesztőségének épülete előtt 2025. november 28-án.