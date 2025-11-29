ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Students exit the headquarters of the newspaper La Stampa because of the arrival of the riot police in Turin, Italy, on November 28, 2025. (Photo by Elisa Marchina/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto, NurPhoto via Getty Images

Palesztinbarát tüntetők betörtek a La Stampa napilap szerkesztőségébe

Infostart / MTI

Az olasz politika és média világa is szolidaritását fejezte ki a La Stampa napilap szerkesztőségének szombaton, miután palesztinbarát tüntetők behatoltak a torinói központi szerkesztőségbe és feldúlták azt.

A terrorizmus ellenes nyomozóigazgatóság (Digos) bejelentette, hogy csaknem negyven behatolót azonosított, noha egy részük eltakarta az arcát.

A vandálok péntek este hatoltak be a torinói székhelyű La Stampa szerkesztőségébe, ahol az országos újságírósztrájk miatt éppen nem tartózkodott senki. A szerkesztőséget feldúlták, a szobák falaira a Free Palestine (Szabad Palesztina) feliratot írták vörös festékkel. Az általuk megosztott videófelvételek tanúsága szerint azt kiabálták, hogy az újságírók terroristák és cinkosok, és a célpontok között az első helyen állnak. A La Stampa székházának bejáratát trágyával piszkolták be.

Gianni Armand-Pilon, a La Stampa igazgatóhelyettese közleményében azt írta: a történtek nem tudják őket megfélemlíteni, de "a fenyegetések barbár és borzalmas gyűlölethangulatra utalnak, amit nagyon komolyan kell venni". Hozzátette, hogy a támadás az egész szakma, a teljes olasz demokratikus sajtó ellen irányult.

Az újság mögött álló Gedi kiadócsoport, amely az Agnelli család vállalkozói portfóliójának része, elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

A La Stampa székházának biztonságát rendkívüli intézkedésekkel erősítettük meg - jelentette be Donato Carfagna torinói prefektus a szombat délelőtt tartott rendkívüli hatósági ülés végén. Elmondta, hogy a szerkesztőségbe betörők a pénteki palesztinbarát tüntetésről váltak le: egy hétszáz fős csoportról van szó, amely szerinte szélsőbaloldali mozgalmak tagjaiból állt, és amely engedély nélküli útvonalon mozgott a város területén.

A prefektus úgy vélte, hogy a La Stampa elleni agresszió a helyzet súlyos rosszabbodását jelzi: az utóbbi hónapokban egymást követték az erőszakos demonstrációk a város vasúti csomópontjain, a repülőtérnél, politikai és kulturális intézményeknél, a RAI közmédia torinói székházánál. A prefektus szerint ezek is előre megtervezett akciók voltak, de most a tüntetők be is törtek egy épületbe, és szándékuk a szabad információszolgáltatás elleni támadás volt.

Maurizio Marrone, aki Piemont tartomány biztonsági és közrendfenntartási felelőse, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt politikusa azt állította, hogy a tüntetők az Askatasuna nevű szélsőbaloldali központ tagjai voltak. Marrone a központ azonnali bezárását sürgette, hangoztatva, hogy Torinó önkormányzata nem támogathatja többé az Askatasunát, amelyet az egykori baszk szeparatista mozgalomról neveztek el.

Általában az olasz média és a politikai elit is elítélte a szerkesztőség elleni támadást. Kifejezte szolidaritását a lappal Sergio Mattarella államfő, Giorgia Meloni miniszterelnök és a kormány több más tagja, Elly Schlein, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára és Giuseppe Conte, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke.

Jonathan Peled, Izrael római nagykövete közösségi oldalán ítélte el a vandál cselekedetet, amelyet a demokrácia, a törvények és a közrend elleni támadásnak nevezett.

Az utolsó bejegyzés szombaton Matteo Salvini miniszterelnök-helyettesé volt, aki szégyenletes erőszakról írt. Ilyesmi a "Hamásznak tetszik, de elborzasztja azt, aki a szabadságot szereti" - közölte.

A palesztinbarát tüntetés és a La Stampa szerkesztősége elleni akció előtt csütörtökön szélsőbaloldali megmozdulás volt Torinóban a helyi imám, az egyiptomi Muhammad Shahin mellett, akit a belügyminisztérium kiutasított az országból. Az imám november 9-én egy palesztinbarát tüntetésen mondott beszédet, amelyet a hatóságok fundamentalistának és antiszemitának minősített.

Nyitókép: Tüntetők Torinóban, a La Stampa szerkesztőségének épülete előtt 2025. november 28-án.

