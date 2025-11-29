Megszűnt a világszerte ismert érme gyártása – értékes, ha van otthon valakinél?

Az Egyesült Államokban megszűnt az egycentes, az úgynevezett „penny” gyártása. Az érmét ugyanakkor nem vonják ki a forgalomból. Az utolsó etapban néhány ezer darabot készítettek még belőle.

„Donald Trump elnök idén jelentette be, hogy 2026. január 1-től megszűnik az egycentesek gyártása, de mivel korábban elérték a kvótát, így az érme verése amerikai idő szerint november 13-án megállt” – mondta az InfoRádióban Mátyás Zoltán numizmatikus. A gyártás leállításának okai kapcsán a szakértő elmondta, legfőképpen a gyártási költség szólt a döntés mellett, hiszen – ahogy az idehaza is történt a legkisebb címletekkel – az érmék névértéke már kisebb volt, mint a gyártási költségük.

Az anyagköltségek emelkedése és az infláció „elvitte a pénz értékét”, és így egy egycentes legyártása már 4,63 centbe került.

Mátyás Zoltán leszögezte: jelenleg nincs arról szóló konkrét bejelentés, hogy mikor vonják ki a forgalomból az egycenteseket, így pillanatnyilag bármeddig lehet velük fizetni.

Viszont hiába szűnt meg az egycentesek gyártása, numizmatikai szempontból ez semmit sem növelt az értékükön – szögezte le a szakértő, ugyanis évente átlagosan 1,5 milliárd darabot vertek belőle, az 1940-es évek óta több 10 milliárdot, vagyis az értéke elenyésző.

Az évtizedek során mindössze 3 különböző fajta egycentes került forgalomba: a legelső volt az úgynevezett wheat cent, azaz búzacent, amin két búzakalász ölelte körül a címletmegnevezést, ezt követte a memorial cent, amin a Lincoln-emlékmű képe volt látható, a legutolsó verzió pedig a shield cent volt, egy amerikai címerpajzzsal a hátoldalán.