ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close-up of a heap of US pennies
Nyitókép: Grace Cary/Getty Images

Megszűnt a világszerte ismert érme gyártása – értékes, ha van otthon valakinél?

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Mintegy nyolcvan évvel a bevezetése után hivatalosan is megszűnt a legkisebb címletű amerikai pénz gyártása. Mátyás Zoltán numizmatikus az InfoRádióban beszélt a gyártás megszüntetésének okáról, illetve arról, hogy ez megemeli-e érmetudományi szempontból a penny-k értékét.

Az Egyesült Államokban megszűnt az egycentes, az úgynevezett „penny” gyártása. Az érmét ugyanakkor nem vonják ki a forgalomból. Az utolsó etapban néhány ezer darabot készítettek még belőle.

„Donald Trump elnök idén jelentette be, hogy 2026. január 1-től megszűnik az egycentesek gyártása, de mivel korábban elérték a kvótát, így az érme verése amerikai idő szerint november 13-án megállt” – mondta az InfoRádióban Mátyás Zoltán numizmatikus. A gyártás leállításának okai kapcsán a szakértő elmondta, legfőképpen a gyártási költség szólt a döntés mellett, hiszen – ahogy az idehaza is történt a legkisebb címletekkel – az érmék névértéke már kisebb volt, mint a gyártási költségük.

Az anyagköltségek emelkedése és az infláció „elvitte a pénz értékét”, és így egy egycentes legyártása már 4,63 centbe került.

Mátyás Zoltán leszögezte: jelenleg nincs arról szóló konkrét bejelentés, hogy mikor vonják ki a forgalomból az egycenteseket, így pillanatnyilag bármeddig lehet velük fizetni.

Viszont hiába szűnt meg az egycentesek gyártása, numizmatikai szempontból ez semmit sem növelt az értékükön – szögezte le a szakértő, ugyanis évente átlagosan 1,5 milliárd darabot vertek belőle, az 1940-es évek óta több 10 milliárdot, vagyis az értéke elenyésző.

Az évtizedek során mindössze 3 különböző fajta egycentes került forgalomba: a legelső volt az úgynevezett wheat cent, azaz búzacent, amin két búzakalász ölelte körül a címletmegnevezést, ezt követte a memorial cent, amin a Lincoln-emlékmű képe volt látható, a legutolsó verzió pedig a shield cent volt, egy amerikai címerpajzzsal a hátoldalán.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Megszűnt a világszerte ismert érme gyártása – értékes, ha van otthon valakinél?

egyesült államok

pénz

leállás

megszűnés

pénzverde

numizmatika

cent

mátyás zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így jellemzi Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – országjárás Nyíregyházán

Így jellemzi Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – országjárás Nyíregyházán

Orbán Viktor kormányfő Nyíregyházára utazott, a városban a Digitális Polgári Körök országjárásának második állomását tartják. A kormányfőt felszólalása előtt a Nyíregyházi Napló főszerkesztője kérdezte.
 

Orbán Viktor Németországból üzent: ez lenne a megoldás Ukrajnában

Orbán Viktor értékelte a moszkvai útját

Orosz olajcégek érdekeltségeinek magyar felvásárlása: „csendben és nagy nyilvánosság nélkül"

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

November 29 éjjel drónok és rakéták csapódtak be több kijevi kerületben, amelyek súlyos károkat okoztak és emberéletet követeltek, miközben a város nyugati része áram nélkül maradt. A nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek majd a Fehér Házzal. A fronton ukrán térképek szerint is gyakorlatilag teljesen elesett Pokrovszk, Mirnohradot pedig majdnem teljesen bekerítették a támadók. Huljajpolénél (Zaporizzsja) viszont megálltak az oroszok a város szélén többnapos előrenyomulás után. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb visszaváltási káosz: a Penny egyik termékét nem fogadják el a MOHU automaták

Újabb visszaváltási káosz: a Penny egyik termékét nem fogadják el a MOHU automaták

A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fall of Zelensky's top aide - reboot for Kyiv or costly shake-up?

Fall of Zelensky's top aide - reboot for Kyiv or costly shake-up?

A widening corruption scandal forced Ukraine's second most powerful person, Andriy Yermak, to resign.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 29. 14:41
Előbukkant egy 1500 éves templom a csökkenő vízszint miatt egy tóból
2025. november 29. 11:35
Orbán Viktor Németországból üzent: ez lenne a megoldás Ukrajnában
×
×
×
×