2025. november 25. kedd Katalin
TAIPEI, TAIWAN - APRIL 14: Taiwanese Premier Cho Jung-tai delivers a speech, ahead of a closed door meeting with Representative of the British Office Taipei Ruth Bradley-Jones, at the Executive Yuan, in Taipei, Taiwan, on April 14, 2025. The two officials from the United Kingdom and Taipei are expected to discuss expanding bilateral relations and cooperation in areas such as semiconductor, technology, cybersecurity and trade, in addition to exploring geopolitical issues concerning Chinas increasing military presence in and around the Taiwan Strait, as well as tariffs imposed by the United States President Donald Trump. (Photo by Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

Tajvan fityiszt mutatott Kína új világrenddel kapcsolatos elképzelésére

Infostart / MTI

Az amerikai elnökkel tárgyalt a tajvani miniszterelnök.

A tajvani miniszterelnök elutasította annak a lehetőségét, hogy a sziget 23 millió lakosa úgymond visszatérjen Kínához. Cso Zsung-taj erről azután beszélt kedden, hogy előző nap ilyen tartalmú igénnyel lépett fel a kínai elnök, amikor telefonon egyeztetett több témában Donald Trump amerikai elnökkel.

Hszi Csin-ping hétfőn úgy fogalmazott, hogy Tajvan "visszatérése Kínához" Peking világrenddel kapcsolatos víziójának kulcsfontosságú része.

A tajvani miniszterelnök erre a kijelentésre reagálva kedden leszögezte, hogy Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Kína álláspontját. Megfogalmazása szerint "a Kínai Köztársaság, azaz Tajvan, egy teljesen szuverén és független ország. Nemzetünk 23 millió lakosa számára az úgymond visszatérés nem opció, ez teljesen egyértelmű."

kína

donald trump

tajvan

világrend

