Amerikai-orosz-ukrán tárgyalásfolyam zajlik az Egyesült Arab Emírségekben

Titkos tárgyalásokra érkezett Abu-Dzabiba a Pentagon hadseregért felelős államtitkára. Dan Driscoll ott a The Financial Times értesülései szerint egy orosz delegációval és és ukrán hírszerzési vezetőkkel ül le a Portfolio összefoglalója szerint, sőt már hétfő este le is ült.

Az ukrán csoport tagja lehet Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (GUR) vezetője, az orosz csapat összetételéről semmit sem tudni.

A tárgyalás a genfi egyeztetés folytatása lehet, amelyen egy 19 pontos javaslattervet fogadtak el; ennek része, hogy a kényes kérdésekről az ukrán és az orosz elnöknek kell egyeztetnie.

Driscoll kulcsember lehet a békefolyamat ügyében, és akár az oroszok felé is képes lehet kommunikálni a fejleményeket. A sajtó viszont arról is értesült, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff trumpi különmegbízott által képviselt vonal egyéb szálak a béke irányába, Washington tehát minden követ megmozgathat, „éjjel-nappal” dolgoznak a békén.

Arról viszont semmit nem tudni, hogy Driscoll külön ül le az ukránokkal és külön az oroszokkal, vagy együtt a három partner.

Mint az Infostart is megírta, Dan Driscoll washingtoni különmegbízott az Ukrajnának biztosított, eddig homályos biztonsági garanciákról is tárgyalt a múlt héten Kijevben. A tervezet rögzíti: ha Oroszország ismét fegyveres támadást indítana egy békemegállapodás után Ukrajna ellen, akkor a NATO-tagállamok, valamint Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Finnország összehangoltan lépnek fel az Egyesült Államokkal Kijev védelmében.