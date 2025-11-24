ARÉNA - PODCASTOK
Huba Wass de Czege amerikai dandártábornok.
Nyitókép: Wikipédia

Elhunyt Wass Albert amerikai tábornok fia

Infostart

84 éves korában elhunyt Wass Huba amerikai dandártábornok, Wass Albert író fia.

A Kolozsváron született Wass Huba 1964-ben végzett a West Point-i katonai akadémián, Vietnámban harcolt, és öt Bronz és Ezüst csillaga mellett számos magas kitüntetést kapott. Vasárnap Floridában elhunyt czegei gróf Wass Huba amerikai dandártábornok, gróf Wass Albert író és Siemers Éva fia – írja az Index az Erdélyi Szalon Kiadó közlésére hivatkozva.

Wass Huba 1941-ben született Kolozsváron. A család a szovjet csapatok elől Németországba menekült, majd 1951-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. 1964-ben diplomázott a West Point-i katonai akadémián gyalogsági tisztként.

Szolgált Nyugat-Németországban, majd Vietnámban is harcolt, teljesítményéért magas kitüntetéseket kapott: öt Bronz és Ezüst csillaga mellett a Senior ejtőernyős jelvény és a különleges műveleti képességeket jelző Ranger felvarró tulajdonosa is volt.

Az AirLand Battle koncepció megalkotója

Ezen magas elismerések ellenére elméleti munkássága az, ami igazán említésre méltó. A kreativitásáról katonai körökben már ekkor is széles körben ismert Wass de Czege Hubára bízták 1981-ben a felállított School for Advanced Military Studies vezetését, az amerikai fegyveres erők legfelsőbb vezetőinek képzését.

Már az intézet igazgatója volt, amikor a jelentős részben általa kifejlesztett AirLand Battle (légi-földi csata) koncepció előbb az Egyesült Államok, majd az európai NATO-csapatok meghatározó doktrínájává vált.

Az ALB-nek is nevezett koncepció túlélte a hidegháborút, és még évekig döntő szerepet játszott az amerikai hadsereg hagyományos katonai műveleteinek tervezésében, amíg a digitalizáció fejlődésével a Full Spectrum Dominance (azaz a teljes spektrumú dominancia) le nem váltotta.

