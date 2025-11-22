ARÉNA - PODCASTOK
Grizzley bear growling at photographer
Nyitókép: AscentXmedia/Getty Images

Iskolás csoportra támadt rá a medve, két gyerek életéért még küzdenek az orvosok

Infostart / MTI

A grizzly egy iskoláscsoportra támadt rá a kanadai Brit Columbiában, ketten életveszélyesen megsérültek.

Grizzly medve támadt egy iskoláscsoportra helyi idő szerint csütörtök délután a kanadai Brit Columbiában; az incidensben 11 ember megsérült, közülük ketten életveszélyesen – közölték a helyi hatóságok.

Az eset a bellakúla, más néven nuxalk őslakos közösség területén történt, Vancouvertől mintegy 700 kilométerre északnyugatra.

A Nuxalk Nation helyi közösség a támadás után közölte, hogy a különösen agresszív medve továbbra is a környéken kószál. A rendőrség és a természetvédelmi őrség jelenleg is a terület átvizsgálását végzi, a lakosokat pedig arra kérték, maradjanak otthon, és kerüljék a környező utakat.

A mentőszolgálat jelentése szerint ketten életveszélyes, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, a többieket a helyszínen látták el.

A beszámolók szerint a kísérő tanárok mellett más felnőttek is igyekeztek közbelépni, hogy megvédjék a gyerekeket; legsúlyosabban egy férfi tanár sérült meg, akit helikopterrel szállítottak kórházba.

Az egyik iskolás édesanyja arról számolt be, hogy fia a csoport elején haladt, és olyan közel volt a medvéhez, hogy hozzáért a grizzly bundája, miközben az egy másik gyermek felé rontott. Többen kisebb sérüléseket szenvedtek, amikor a tanárok medvesprayt használtak a gyerekek kimenekítése közben.

A Nuxalk Nation iskolájában, az Acwsalctában péntekre tanítási szünetet rendeltek el, és pszichológiai segítséget ajánlottak fel a diákoknak és a tanároknak.

