Drón segítette a sebesült orosz katonát, aki hátba lőtte ukrán üldözőit

A felvételek alapján a katona a lábán sebesült meg, mert képtelen volt járni. Kétségbeesésében bevonszolta magát egy romos házba, ahol megpróbált elrejtőzni az őt kereső ukránok elöl. Az egyik bajtársa távolról segítette: drónjával figyelte a környéket és rádión keresztül tájékoztatta arról, hol járnak az üldözők.

Amikor az ukránok felfedezték a házat, a drónt irányító orosz figyelmeztette a sebesültet, hogy húzódjon egy sötét sarokba és várjon. Közben a robottal elvonta a két ukrán figyelmét. Ezt használta ki a bujkáló orosz és néhány lövéssel végzett a két ellenséggel.

??⚔️??Russian drone operators warned a wounded Russian soldier that crawled into a building to hide as two Ukrainians soldiers approached,they were distracted with drone as they entered the building,allowing the injured soldier to ambush them



*War is a furnace that melts hope* pic.twitter.com/Vn9AOxrtD3 — SYMBOL OF HOPE? (@Chipropro) November 20, 2025

Az eset nyilván nem egyedülálló az ukrajnai háborúban. Ugyanis a legfontosabb frontszakaszokon - például Pokrovszk környékén - már jó ideje a drónok uralják a légteret. Helyszíni beszámolók szerint a mindenütt jelen lévő, repülő robotok miatt lényegében lehetetlen bármilyen járművel a tűzvonal közelébe merészkedni. Mostanra az összecsapások is két-három fős orosz beszivárgó csoportok és az ellenük harcoló, hasonlóan pár katonát számláló, ukrán erők között folynak.

Nagyobb létszámú egységekre ugyanis azonnal lecsapnak a drónok, vagy rájuk irányítják a tüzérséget. A katonák csak úgy tudnak mozogni, hogy kihasználnak mindent, ami elrejtheti őket a robotok elől. A legnehezebb a sérültek elszállítása az összecsapások helyszíneiről. Nem egyértelmű, hogy az orosz katonával, de ha pár órán belül nem vitték biztonságba, néhány órán belül belehalhatott a sérüléseibe.