ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.34
usd:
333.31
bux:
107255.57
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
drónok, drón háború, drón, dróncsapás,
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Drón segítette a sebesült orosz katonát, aki hátba lőtte ukrán üldözőit

Infostart

Egészen döbbenetes, ahogy az orosz drónkezelő távolról segít a sebesült bajtársának.

A felvételek alapján a katona a lábán sebesült meg, mert képtelen volt járni. Kétségbeesésében bevonszolta magát egy romos házba, ahol megpróbált elrejtőzni az őt kereső ukránok elöl. Az egyik bajtársa távolról segítette: drónjával figyelte a környéket és rádión keresztül tájékoztatta arról, hol járnak az üldözők.

Amikor az ukránok felfedezték a házat, a drónt irányító orosz figyelmeztette a sebesültet, hogy húzódjon egy sötét sarokba és várjon. Közben a robottal elvonta a két ukrán figyelmét. Ezt használta ki a bujkáló orosz és néhány lövéssel végzett a két ellenséggel.

Az eset nyilván nem egyedülálló az ukrajnai háborúban. Ugyanis a legfontosabb frontszakaszokon - például Pokrovszk környékén - már jó ideje a drónok uralják a légteret. Helyszíni beszámolók szerint a mindenütt jelen lévő, repülő robotok miatt lényegében lehetetlen bármilyen járművel a tűzvonal közelébe merészkedni. Mostanra az összecsapások is két-három fős orosz beszivárgó csoportok és az ellenük harcoló, hasonlóan pár katonát számláló, ukrán erők között folynak.

Nagyobb létszámú egységekre ugyanis azonnal lecsapnak a drónok, vagy rájuk irányítják a tüzérséget. A katonák csak úgy tudnak mozogni, hogy kihasználnak mindent, ami elrejtheti őket a robotok elől. A legnehezebb a sérültek elszállítása az összecsapások helyszíneiről. Nem egyértelmű, hogy az orosz katonával, de ha pár órán belül nem vitték biztonságba, néhány órán belül belehalhatott a sérüléseibe.

Kezdőlap    Külföld    Drón segítette a sebesült orosz katonát, aki hátba lőtte ukrán üldözőit

ukrajna

háború

drónhadviselés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt

Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt

Volodimir Zelenszkij közölte: Kijev nem fog éles kijelentéseket tenni az amerikai békejavaslatról. A Kreml szerint Moszkva nem kapott hivatalos tájékoztatást Washington béketervéről.
 

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

Drón segítette a sebesült orosz katonát, aki hátba lőtte ukrán üldözőit

Festett kocsiszekrényből integetett Lázár János

Festett kocsiszekrényből integetett Lázár János

Új fejezet kezdődik a magyar vasúti járműgyártás történetében: a Stadler szolnoki üzemében ünnepélyes keretek között leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonat-flottájának első festett kocsiszekrényét.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Az Egyesült Államok új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására a sajtóba kiszivárgott információk alapján. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, Washington fokozatosan visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Volodimir Zelenszkij sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott: november 27-ig dönteni kell a csomagról. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. A Kijevvel egyeztető Berlin, Párizs és London időközben visszautasította a javaslat azon részeit, melyek a Donbasz átadására, illetve az ukrán hadsereg leépítésére vonatkoznak. A Kreml közölte: nem egyeztettek érdemben az amerikaiakkal a 28 pontról. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyint, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Iskola az irodalomban! Te emlékszel hová járt iskolába Nyilas Misi, hová repült a repülő osztály? Lássuk!

Kvíz: Iskola az irodalomban! Te emlékszel hová járt iskolába Nyilas Misi, hová repült a repülő osztály? Lássuk!

A mai kvíz során a magyar közoktatás napja alkalmából az irodalom berkeiben kalandozunk kitalált iskolákban, kisdiák szereplőkkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Ukraine risks losing US as key partner over White House plan to end Russia's war

Zelensky says Ukraine risks losing US as key partner over White House plan to end Russia's war

Trump says it's "appropriate" to give Ukraine until Thanksgiving to agree to a peace deal, as Zelensky says he will propose "alternatives".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 16:44
Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt
2025. november 21. 16:32
Talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve - gondolja Bendarzsevszkij Anton
×
×
×
×