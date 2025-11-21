Brüsszel felszólító levelet küld Olaszországnak

Két európai tisztviselő szerint az Európai Bizottság formális figyelmeztetést készít elő Rómának, mivel úgy látja, hogy az olasz "golden power" keretrendszer több helyen ütközhet az uniós szabályokkal.

A Bizottság korábban is bírálta azokat az előírásokat, amelyeket eredetileg a stratégiai eszközök külföldi felvásárlásának ellenőrzésére hoztak létre –

írja a Portfolio a Financial Times alapján.

Az Európai Bizottság nem kommentálta az ügyet, de az üzleti lap úgy tudja, a péntekre tervezett felszólító levél az uniós kötelezettségszegési eljárás első lépése. Ilyenkor Brüsszel információt kér az érintett tagállamtól, amelynek részletes választ kell adnia.

A "golden power" szabályokat 2012-ben vezették be Olaszországban. Kezdetben a honvédelem, az energia, a közlekedés és a hírközlés területére vonatkoztak, és akár külföldi felvásárlások megakadályozására is felhatalmazták a kormányt. Később Róma kiterjesztette a rendszert a bankszektorra, az egészségügyre és a víziközművekre.

Giorgia Meloni kormánya májusban először belföldi ügyletre alkalmazta a szabályokat: feltételeket szabott az UniCreditnek a kisebb Banco BPM felvásárlására tett ajánlatához. Elemzők szerint a lehetőség, amelyet eredetileg a Kínából érkező befektetési hullám kezelésére találtak ki, időközben a kormány befolyásszerző eszközévé vált a jelentős nemzeti vagyon feletti kontroll gyakorlásában.

Az olasz kormány beavatkozása időben egybeesett azzal, hogy a Bizottság az uniós bankszektor konszolidációját próbálta ösztönözni a növekedés élénkítése érdekében. Brüsszel egyre elégedetlenebb a tagállamok összeolvadásokkal szembeni ellenállásával, mert úgy véli, kevesebb, de nagyobb bankra van szükség a globális versenyképességhez, különösen az amerikai riválisokkal szemben.