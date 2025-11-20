Orosz aktivisták vegzálták a lengyel nagykövetet Szentpéterváron

Krajewski elmondása szerint a Néva-parti város főutcáján, a Nyevszkij sugárúton egy aktivistákból álló kisebb csoport lépett elé, lengyel- és ukránellenes bekiabálásokkal zaklatta, majd megpróbálta feltartóztatni.

A nagykövet a csoport viselkedéséből arra következtetett, hogy az incidens nem a véletlen műve volt. Kíséretének gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt komolyabb incidens, Krajewski az eset után tiltakozó jegyzéket küldött az orosz hatóságoknak.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a történteket a diplomáciai normák súlyos megsértésének nevezte.

Hangsúlyozta: Lengyelország elvárja, hogy Oroszország gondoskodjon a diplomaták biztonságáról, és tartsa tiszteletben a rá vonatkozó nemzetközi előírásokat. A miniszter szerint az incidens összhangban van azokkal a lépésekkel, amelyek az utóbbi időben tovább fokozták a feszültséget a két ország között.