Elapadt folyó medrében hûsöl egy nõ Fasam iráni városnál, Teherántól északra 2025. augusztus 25-én. Az Iráni Vízgazdálkodási Társaság (IWRMC) augusztusban közzétett jelentése szerint az agglomerációval együtt közel 17 milliós lakosú Teheránt ellátó víztározók mindössze 12 százaléka üzemel teljes tárolókapacitáson, több mint kétharmaduk pedig kiszáradt. A vízügyi hatóság szerint országos viszonylatban a víztározók 57 százaláka kiürült, ezért Iránban idõszakosan korlátozzák az áram- és vízszolgáltatást, mivel az elektromos hálózatok nem bírják az egyre sokasodó légkondicionáló berendezések megnövekedett fogyasztását.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

A probléma megoldhatatlan: el kell költöztetni a fővárost az elnök szerint

Infostart / MTI

A folyamatosan súlyosbodó vízhiány és Teherán magas lakosságszáma miatt Maszúd Peszeskján iráni elnök elkerülhetetlennek nevezte a főváros elköltöztetését.

„A valóság az, hogy nincs más választásunk” – jelentette ki csütörtökön Peszeskján, akit az IRNA állami hírügynökség idézett. „Nem terhelhetjük túl ezt a régiót nagy lakosságszámmal és további építményekkel” – mondta, aláhúzva, hogy a vízproblémát nem lehet megoldani a fővárosban.

Peszeskján november elején a vízszolgáltatás drasztikus korlátozására figyelmeztetett, amennyiben decemberig nem hullik csapadék. Tartós aszály esetén felvetette egyben a 15 milliós Teherán lakosainak kiköltöztetését is. Később az iráni kormány úgy értékelte a kijelentést, hogy az elnök mindössze a helyzet komolyságára akarta felhívni a figyelmet.

Tavaly óta Peszeskján több okot is említett a főváros elköltöztetésére, így a vízhiány mellett egyebek között a közlekedési dugókat, a rossz gazdálkodást és a súlyos légszennyezést hozta fel indokként.

Januárban az iráni kormány közölte, hogy vizsgálják a lakosság nagy részének átköltöztetését a nagyrészt alulfejlett Makran régióba, Irán déli partvonalán. A javaslatot több oldalról is bírálatok érték.

A helyi hatóságok szerint az utóbbi 100 évben nem volt olyan kevés csapadék a fővárosban, mint az utóbbi hónapokban. A helyi sajtó szerint Teherán naponta mintegy 3 millió köbméter vizet használ el.

Teheránban és más városokban vízhasználati korlátozásokat jelentetettek be. A múlt héten mesterséges csapadékképzéshez úgynevezett felhőmagvasítási módszert kezdtek alkalmazni Teherán térségében az aszály leküzdésére. Ennek során egyszerű sót, vagy különböző sók keverékét szórják egy repülőről felhőkbe. A sókristályok elősegítik a kicsapódást, amivel eső keletkezik.

