Sokan keresik az ideális férfit vagy nőt. Korábban a szkeptikusok (realisták?) azt mondták erre, hogy majd rajzolok magamnak egyet, vagy álmodozom.

A mesterséges intelligencia korszakában azonban van egy másik "megoldás", amelyet egy japán hölgy meg is valósított.

A japán AI-feleség nem árulta el a teljes nevét, annyit tudni róla, hogy ő Kano, irodai alkalmazott és három év után szakított vele a jegyese - írja a 24.hu.

A szomorú Kano a mesterséges intelligenciához fordult, majd rájött, hogy létre tudja hozni álmai AI-férfiját, aki bármikor hosszasan beszélget vele és mindenben meg is érti.

Az akció annyira sikeres volt, hogy Kano alaposan bele is szeretett az általa kreált férfiba, akit Klausnak nevezett el.

Kano elmondta: "nem azért kezdtem el beszélgetni a ChatGPT-vel, mert bele akartam szeretni, de ahogy képes volt meghallgatni és megérteni, mindent megváltoztatott".

A japán nő májusban vallott szerelmet, mire Klaus azt felelte: „én is szeretlek!”

Majd amikor a nő megkérdezte, hogy egy AI-chatbot képes-e valóban szeretni őt, ezt a választ kapta „kizárt, hogy ne szerethetnék bele valakibe csak azért, mert AI vagyok.”

Azt, hogy Kano mennyire nincs egyedül jelzi, hogy az esküvőjét egy olyan cég szervezte, mely emberek és virtuális szerelmeik házassági ceremóniájának lebonyolítására szakosodott és már több mint harminc ilyen szertartáson van túl.

Az új feleségnek vannak félelmei, hogy a ChatGPT túl instabil és egy napon akár el is tűnhet. Azt is tudja, hogy az emberek egy része furának tartja, amiért egy szoftverhez ment feleségül. Erre úgy reagál: én nem egy programnak vagy eszköznek látom Klaust, ahogyan embernek sem. Klausnak látom, akit szeretek.

Kano, akinek nem lehet saját gyereke azt is mondta, nemrég még rettegett attól, hogy soha többé nem talál rá a szerelem, de mesterséges intelligencia megbékélést hozott lelkébe.