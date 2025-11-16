ARÉNA - PODCASTOK
AQ-400 ukrán kamikaze drón. Forrás: Terminal Autonomy
Nyitókép: Forrás: Terminal Autonomy

Még több pénzt szeretne Ukrajna a drónjaira

Infostart / MTI

Több pénzt kért Ukrajna támogatóitól drónokra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Az ukrán tárcavezető az X-en azt írta, Vlagyimir Putyin orosz elnök a háborút csak akkor fejezi be, ha elveszti azt az illúziót, hogy győzelmet arathat a harctéren, másrészt a háború folytatása többe kerül a háború lezárásánál.

"A modern fegyverkezési verseny nem atomfegyverek, hanem olcsó drónok milliói körül forog" - tette hozzá a külügyminiszter.

"Aki a gyártást gyorsabban tudja felpörgetni, az tudja biztosítani a békét"

- hangoztatta.

Ehhez az ukrán hadiiparnak pénzre van szüksége. "Jövőre mintegy 20 millió drónt tudunk előállítani, amennyiben megfelelő finanszírozást kapunk" - mutatott rá Szibiha anélkül, hogy konkrét összeget említett volna.

