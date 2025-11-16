ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap
Alexander Stubb finn elnök sajtótájékoztatót tart a Finnország és Észtország között megsérült EstLink 2 energiakábellel kapcsolatban Helsinkiben 2024. december 27-én. A Finn-öbölben, a Finnország és Észtország között húzódó EstLink 2 energiakábel december 25-én rongálódott meg. A finn hatóságok feltartóztatták a Cook-szigetek zászlaja alatt hajózó Eagle S nevű tankert és átvették irányítását, miután szakértők szerint a tanker horgonya okozhatta villamosvezetéken keletkezett károkat. A helyreállítás jövő augusztusig is eltarthat.
Nyitókép: MTI/EPA/COMPIC/Kimmo Brandt

Nagyon pesszimista jóslat az ukrajnai békéről

Infostart / MTI

Tavasz előtt aligha várható tűzszünet az ukrajnai háborúban, az európai államoknak pedig az ukrán vezetés köreiben kirobbant korrupciós botrányok ellenére sem szabad felhagyniuk Ukrajna támogatásával - jelentette ki Alexander Stubb finn elnök.

Stubb - akinek országa több mint 1300 kilométer közös határral rendelkezik Oroszországgal - egy interjúban hangsúlyozta, kitartásra és eltökéltségre van szükség a téli hónapok átvészeléséhez, mert, mint kiemelte, Oroszország folytatja az információs és a hibrid háborút Európa-szerte, így "a háború és a béke közötti határok elmosódtak".

"Oroszország pánik és zűrzavar keltésével igyekszik Európát destabilizálni, és ehhez felhasználja például a propagandát, illetve vandalizmust és gyújtogatást is" - figyelmeztetett.

Hozzátette: ezekkel a fenyegetésekkel "finn módra" lehet szembenézni, "más szóval nyugodtsággal, higgadtsággal" - szögezte le.

Finnország a múlt században két háborút is vívott Oroszországgal, amely során elvesztette területének 10 százalékát és beleegyezett a katonai semlegességbe, amelyet csak az ukrajnai háború 2022-es kitörése nyomán adott fel, csatlakozva a NATO-hoz.

Az elnök, aki egy Helsinkitől északra lévő támaszponton találkozott az újságírókkal Donald Trump amerikai elnökre kitérve elmondta, el tudja magyarázni Trumpnak, Finnország miken ment keresztül, hogyan látja a helyzetet a csatatéren, vagy hogyan kell szerinte kezelni Vlagyimir Putyin orosz államfőt.

"Ha tíz ötletből akár csak egyet is elfogad, már az is remek" - tette hozzá.

"Nem vagyok túl derűlátó egy esetleges tűzszünettel vagy a béketárgyalások megkezdésével kapcsolatban, legalábbis nem idén;

jó lenne azért, ha márciusra sikerülne valamit elérni"

- jelentette ki.

Mint mondta, a tűzszünethez Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége, valamint meg kell erősíteni az ukrán gazdaságot és igyekezni kell közös nevezőre jutni a területi követelésekkel összefüggésben is.

"Putyin voltaképpen tagadja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és a területi egységét" - szögezte le.

Trump és Zelenszkij kapcsolatát Stubb viharosnak nevezte, azonban hangsúlyozta, hogy ő és más európai vezetők közvetítenek a két vezető között.

"Lefordítjuk Trump elnöknek Zelenszkij elnököt és fordítva" - fogalmazott, kitérve arra, hogy közte és Trump között egyébként a golf iránti szeretet alapozta meg a jó viszonyt.

"Azonban ha Putyinról van szó, csak egyetlen embernek lehet vele közvetlenül és nyilvánosan tárgyalnia, és az Trump" - szögezte le az elnök.

oroszország

finnország

béke

