Szívszorító tíz perc Párizsban a világot megrázó, súlyos 2015-ös merényletsorozatra emlékezve

A 2015. november 13-án elkövetett, 130 halálos áldozattal járó iszlamista támadássorozatban a Stade de France nemzeti stadionnál egy ember vesztette életét öngyilkos merénylõk robbantásában, hat belvárosi vendéglátóhely teraszán összesen 39 embert ölt meg egy másik terrorkommandó, egy harmadik pedig 90 emberrel végzett a Bataclan koncertteremben, és csaknem hétszázat megsebesített. Két túlélő azóta öngyilkos lett.

A francia államfő csütörtök este a merényletsorozat mintegy kétezer túlélője és az áldozatok hozzátartozói előtt beszélt. Tíz évvel ezelőtt a tíz terrorista „nem személy szerint önöknek akart rosszat, nem a gyermekeiknek akart rosszat. Nem a szeretteiknek akart ártani. Franciaországra haragudtak. Gyűlöltek minket, mert franciák vagyunk” – mondta.

A terroristák „nem tudták elviselni, ahogy létezünk a világban, amelyet a gyökerekhez való ragaszkodást és az egyetemesség jellemez.

Egy olyan világban, ahol a nő egyenrangú a férfival. Egy olyan világban, ahol a többieknek elismerjük a másságát. Nyíltan, szemtől szemben tiszteljük egymást, ahol mindenki azt gondolhat és mondhat, amit akar”

– tette hozzá.

„Amikor a terroristák a demokráciát, a szabadságot akarják megtámadni, akkor Franciaországot támadják. És elsőként Párizst” – hangsúlyozta Emmanuel Macron.

„Igen, a terroristák sokkal bátrabbakkal találták szemben magukat, mint ők maguk voltak. Párizs kitartott. Franciaország kitartott. A köztársaság a testvériséggel, az igazságszolgáltatással, az igazsággal, az életszeretetével kitartott” – fogalmazott az államfő.

Az áldozatokat „jól beazonosított, aktív, hálózatban szerveződő, befolyási övezetekkel rendelkező, saját kódokkal és cselekvési módokkal rendelkező, iszlamista ideológiát hirdető terroristák ölték meg (…) Minden megtettünk, hogy ezt a dzsihádizmust megfékezzük, megállítsuk, de újjászületik más formában, belülről, alattomosabb, kevésbé észrevehető, kevésbé kiszámítható módon” – hívta fel a figyelmet a francia elnök, utalva a jelenlegi fenyegetettségre. „Bármikor újjáéledhet az iszlamista terrorizmus a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában, Afrika szarván vagy máshol” – mutatott rá.

Az államfő megerősítette, hogy

az elmúlt évtizedben 85 merényletet hiúsítottak meg a francia hatóságok, az év eleje óta pedig hatot.

Emmanuel Macron jelezte, hogy az állam „mindent megtesz a további támadások megakadályozása érdekében”. Hozzátette, hogy azt „sajnos senki sem tudja szavatolni, hogy nem lesznek többet támadások, de garantálhatjuk, hogy azok számára, akik fegyvert fognak Franciaország ellen, a válasz könyörtelen lesz” – mondta a köztársasági elnök.

Beszédében Emmanuel Macron az áldozatok és hozzátartozóik „felfoghatatlan, igazságtalan, elviselhetetlen” fájdalmáról is megemlékezett, és bejelentette, hogy a Bataclan koncertteremben beavatkozó rendőröket hamarosan a Becsületrenddel tüntetik ki.

A megemlékezési ünnepség kezdetén, sötétedéskor a párizsi Notre-Dame székesegyház és több párizsi templom harangjai megkondultak, majd az AC/DC együttes Hells Bells című dalának instrumentális változata csendült fel

a városháza mögött megnyílt emlékparkban

egy fényjáték kíséretében, amely a Marianne-t, a Francia Köztársaság allegóriáját ábrázolta, nemzeti színű, kék és vörös könnyeket hullatva.

Ezt követően Jesse Hughes, az Eagles of Death Metalnak, vagyis annak az amerikai együttesnek a frontembere lépett a színpadra, amely a terrortámadás estéjén a Bataclanban adott koncertet. Jesse Hughes a merényletsorozat túlélőiből alakult kórussal együtt énekelte el a You'll never walk alone című dalt, mielőtt teljes csendben csaknem tíz percen át külön-külön megemlékeztek mind a 132 áldozatról.

A legvéresebb franciaországi terrortámadásban a Stade de France nemzeti stadionnál tíz évvel ezelőtt három öngyilkos merénylő felrobbantotta magát, egy ember halálát okozva, Párizs belvárosában pedig egy másik, háromtagú terrorkommandó lépett akcióba. A belvárosban hat kávéház, bár és étterem teraszán 39 embert öltek meg, miközben egy harmadik kommandó behatolt a Bataclan nevű koncertterembe, ahol három dzsihadista kilencven embert ölt meg és csaknem négyszázat megsebesített.

A túlélők közül ketten az elmúlt évtizedben öngyilkosok lettek.

A támadássorozatban csaknem négyszázan fizikailag, több ezren pedig lelkileg megsérültek.

A merényletsorozat elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett, amelynek Európában, mindenekelőtt Belgiumban kiépített egyik csoportja hajtotta végre a támadásokat. Ugyanez a hálózat csapott le 2016. március 22-én Brüsszelben. Abban a támadásban 32-en vesztették életüket.

A dzsihadista kommandók egyetlen életben maradt tagját, Salah Abdeslamot 2022 júniusában Franciaországban tényleges életfogytiglani, nem enyhíthető börtönbüntetésre ítélték a támadásokban való részvételéért. A kommandó kilenc másik tagja felrobbantotta magát, vagy a rendvédelmi erők lelőtték őket.