2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Ekrem Imamoglu, a török ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) isztambuli polgármestere és jelöltje sajtótájékoztatóra érkezik a helyhatósági választás napjának estéjén, miután megérkeztek az első, nem hivatalos eredmények 2024. március 31-én.
Nyitókép: Tolga Bozoglu

Több mint kétezer év börtönre ítélnék az isztambuli polgármestert

Infostart / MTI

A március óta börtönben lévő Ekrem Imamoglura korrupciós vádak miatt fogták perbe. Az ügyészség szerint további 401 ember is érintett.

Akin Gürlek ügyész azt közölte, hogy a vád szerint a 402 ember bűnszervezetet alkotott, amely tíz év alatt összesen 160 milliárd török líra kárt okozott az államnak. A Gürlek által bemutatott, több mint négyezer oldalas, egyebek közt videofelvételekre és szakértői elemzésekre is hivatkozó vádirat összeállítói szerint a bűnszervezetet maga Imamoglu hozta létre és ő is vezette.

A Recep Tayyip Erdogan elnök legfőbb riválisaként számon tartott Imamoglut március 19-én korrupció és terrorista kapcsolatok vádjával vették őrizetbe, majd március 23-án bírósági határozat alapján letartóztatták. Törökországban ezt követően ellenzéki tiltakozó akciók hulláma söpört végig, amelyek közül a legnagyobbak Isztambulban, Ankarában és Izmirben voltak.

Október végén egy bíróság újabb letartóztatási parancsot adott ellen, ezúttal "politikai kémkedés" gyanújával.

A vádakat mind Imamoglu, mind pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP) elutasítja, politikailag motiváltnak nevezve azokat. Ankara az állításokat - a bírói függetlenségre hivatkozva - visszautasítja.

Címképünkön Ekrem Imamoglu

