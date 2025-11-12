ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
A Seljalandsfoss Izland egyik legismertebb vízesése, 60 méter magas, a szigetország egyik fő turistalátványossága; a Seljalands-folyó vize az Eyjafjallajökull vulkáni gleccserből ered.
Nyitókép: Pixabay

Izland a legrosszabbakra készül

Infostart / MTI

Nemzetbiztonsági kockázatnak és egzisztenciális fenyegetésnek minősítette Izland az Atlanti-óceán fő áramlási rendszerének (AMOC) lehetséges összeomlását, s ezzel megnyitotta az utat a kormány előtt, hogy stratégiát dolgozzon ki a legrosszabb esetekre - közölte az ország klímaügyi minisztere.

Az Atlanti-óceán meridionális áramlási rendszere (AMOC) meleg vizet szállít a trópusokról az Északi-sark felé, és a meleg víz északra áramlása segít megőrizni Európa enyhe teleit. A globális felmelegedés azonban felgyorsítja az Északi-sarkvidék jegének olvadását, a grönlandi jégtakaró olvadékvize az óceánba ömlik, és a tudósok szerint a hideg édesvíz megzavarhatja az áramlási rendszert.

Az AMOC lehetséges összeomlása modern jégkorszakot válthat ki, amelynek következtében Észak-Európára rekordhideg telek várnának sokkal több hóval és jéggel.

Az AMOC legutóbb a mintegy 12 000 évvel ezelőtt véget ért utolsó jégkorszak előtt állt le.

Izland biztonsági kockázatot és egzisztenciális fenyegetést lát az Atlanti-óceán áramlatának lehetséges összeomlásában. "Ez közvetlen fenyegetést jelent nemzetünk ellenálló képességére és biztonságára" - fogalmazott Jóhann Páll Jóhannsson izlandi klímaügyi miniszter.

"A tengeri jég hatással lehet a tengeri közlekedésre; az extrém időjárás súlyosan befolyásolhatja a gazdaságunk és élelmiszer-ellátásunk szempontjából központi jelentőségű mezőgazdaság és halászat fenntartásának képességét" - sorolta kockázatokat Jóhannsson.

Izlandon első alkalommal fordult elő, hogy egy konkrét éghajlati jelenséget tárgyalt a nemzetbiztonsággal kapcsolatos potenciális veszélyei miatt az ország nemzetbiztonsági tanácsa - emelte ki a miniszter hozzátéve, hogy a kormány felméri, hogy milyen további kutatásokra és lépésekre van szükség, és dolgozik a katasztrófavédelmi stratégián is. Tájékoztatása szerint a kockázatfelmérés és felkészülés számos területet érint, az energia- és élelmezésbiztonságtól az infrastruktúrán át a közlekedésig.

Az AMOC lehetséges összeomlása nemcsak Észak-Európát érintheti, az komoly változásokat idézhet elő az afrikai, indiai és dél-amerikai régiókban hulló csapadékban is, továbbá hozzájárulhat az Antarktisz gyorsabb felmelegedéséhez.

A tudósok arra figyelmeztettek, hogy amennyiben a globális hőmérséklet folyamatosan tovább emelkedik, nő a veszélye az AMOC összeomlásának a következő évtizedekben. Szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy szükség van az AMOC lehetséges leállásával kapcsolatos társadalmi hatások vizsgálatára is.

