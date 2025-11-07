Házi lángszóróval indult csótányvadászatra, halálos dráma lett a vége

A hétfői tragédia Oszan városában történt, amikor a fiatal nő öngyújtóval és gyúlékony spray-vel felfegyverkezve próbálta megölni a nemkívánatos vendéget. Saját bevallása szerint egyébként nem először nyúlt ehhez a módszerhez, most viszont nem volt elég körültekintő, és miatta lángra kaptak a lakásban lévő tárgyak. A tűz aztán pillanatok alatt átterjedt az épületre – írja a BBC nyomán az Index.

A nagy tűz miatt egy harmincas éveiben járó kínai állampolgár meghalt. A nő férjével és két hónapos csecsemőjével az épület ötödik emeletén élt. Amikor rájöttek, hogy tűz ütött ki, az ablakhoz futottak, majd segítségért kiabáltak.

A szülők először a kisbabát adták át a szomszédos épületben lakó szomszédnak az ablakon keresztül, majd maguk is megpróbáltak átjutni a másik épületbe.

A férfinak sikerült átmászni, felesége azonban lezuhant. Órákkal később, a kórházban halt bele a súlyos sérüléseibe.

A rendőrség tájékoztatása szerint a házaspár azért választotta ezt a menekülési útvonalat, mert a lépcsőházat addigra már ellepte a sűrű füst, és kétségbeestek. Az épület – amelynek földszintjén üzlethelyiségek, felsőbb szintjein pedig 32 lakás található – további nyolc lakója füstmérgezést szenvedett.

A huszonéves nőt most gondatlanságból elkövetett gyújtogatással és gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják a hatóságok.

A BBC azt írja, a közösségi médiában terjedő videók hatására egyre többen próbálkoznak ezzel a rovarirtási módszerrel. Az eljárás viszont rendkívül veszélyes: 2018-ban egy ausztrál férfi is felgyújtotta a konyháját, miközben működésbe hozott egy homemade lángszórót.